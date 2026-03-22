Brasileiros saem sem vitórias no UFC Londres
O Brasil chegou ao UFC Londres com três representantes, mas os resultados não foram os esperados, e nenhum brasileiro saiu com a vitória. Enquanto Ravena Oliveira sofreu um nocaute técnico no embate contra Shanelle Dyer, Antonio Trócoli e Felipe Franco foram derrotados por decisão unânime para Mantas Kondratavicius e Mario Pinto, respectivamente.
No peso-palha feminino, Ravena não teve chances contra a lutadora da casa, que alcançou sua sétima vitória na organização. Já no peso-médio, Mantas Kondratavicius manteve o controle durante todos os rounds contra Antonio Trócoli e garantiu o triunfo sem sustos.
No fechamento da participação brasileira, Felipe Franco — que aceitou o chamado de última hora para enfrentar o português Mario Pinto na divisão dos pesos-pesados — entregou uma luta movimentada e deu trabalho ao adversário, mas acabou superado na pontuação dos juízes.
Resultados completos do evento
UFC
21 de março de 2026, em Londres (Inglaterra)
CARD PRINCIPAL:
Movsar Evloev venceu Lerone Murphy por decisão majoritária (48-46, 48-46 e 47-47)
Luke Riley venceu Michael Aswell por decisão unânime (triplo 30 – 27)
Michael Page venceu Sam Patterson por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Iwo Baraniewski venceu por nocaute técnico Austen Lane aos 28s do R1
Christian Leroy Duncan venceu Roman Dolidze por decisão unânime (triplo 29 –28)
Danny Silva venceu Kurtis Campbell por nocaute técnico aos 31s do R2
CARD PRELIMINAR:
Mason Jones venceu Axel Sola por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)
Nathaniel Wood venceu Losene Keita por decisão dividida (29-28, 28-29, 28-29)
Mario Pinto venceu Felipe Franco por decisão unânime (triplo 29-28)
Mantas Kondratavicius venceu Antonio Trócoli por decisão unânime (30-27, 29-27, 29-27)
Brando Pericic venceu Louie Sutherland por nocaute técnico aos 1min48 do R1
Abdul-Kareem Al-Selwady venceu Shem Rock por decisão unânime (triplo 30-27)
Shanelle Dyer venceu Ravena Oliveira por nocaute técnico aos 1min17s do R2
