VÍDEO: Nocaute de Salkilld agita card preliminar do UFC 321, e web surta
Quillan Salkilld derrotou Nasrat Haqparast com um duro chute no primeiro round
O primeiro nocaute do UFC 321 aconteceu na última luta do card preliminar deste sábado (25). Ainda no round inicial, Quillan Salkilld conseguiu levar Nasrat Haqparast ao chão com um belo e certeiro chute na cabeça. Em um evento marcado por decisões, o nocaute foi destaque entre os torcedores nas redes sociais.
Em um duelo acirrado, o australiano encontrou a oportunidade perfeita para conquistar a vitória ainda no assalto inicial. Salkilld confirmou o favoritismo e seu poder de nocaute ao apagar o adversário marroquino.
Chute de Salkilld anima fãs do UFC
Tradução: "QUE NOCAUTE"
Tradução: "Momentos antes de Salkilld e Rich Mitchell perceberem o quão mortal foi o chute"
Tradução: "COLOQUE SALKILLD NAQUELE BANNER AGORA! Replay do card geracional já está chegando"
Tradução: "Meu Deus. Quillan Salkilld nocauteou Nasrat Haqparast com um 'all-time' (de todos os tempos, em traduzão direta) chute na cabeça."
Tradução: "Salkilld acabou de pegar um corpo, e foi brutal. Haqparast é conhecido por sua resistência, então essa é uma declaração poderosa." e "Ninguém jamais fez Haqparast tão sujo antes. Salkilld provou mais do que que o hype é real."
Tradução: "Quillan Salkilld é um problema!"
Veja o card completo e detalhes do UFC 321
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Quillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (RUS) venceu Jun Yong Park (KOR) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (SVK) venceu Mateusz Rebecki (POL) por decisão majoritária
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (BRA) venceu Louie Sutherland (ENG) por finalização no primeiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (ENG) venceu Jose Miguel Delgado (MEX) por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (EGY) venceu Chris Barnett (ESP) por decisão unânime
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo (EUA) venceu Azat Maksum (KAZ) por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Mizuki Inoue (JPN) venceu Jaqueline Amorim (BRA) por decisão unânime
