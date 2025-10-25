menu hamburguer
Lutas

VÍDEO: Nocaute de Salkilld agita card preliminar do UFC 321, e web surta

Quillan Salkilld derrotou Nasrat Haqparast com um duro chute no primeiro round

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
15:27
Atualizado há 32 minutos
Quillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no UFC 321 (Foto: Reprodução)
imagem cameraQuillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no UFC 321 (Foto: Reprodução)
O primeiro nocaute do UFC 321 aconteceu na última luta do card preliminar deste sábado (25). Ainda no round inicial, Quillan Salkilld conseguiu levar Nasrat Haqparast ao chão com um belo e certeiro chute na cabeça. Em um evento marcado por decisões, o nocaute foi destaque entre os torcedores nas redes sociais.

➡️ Acompanhe ao vivo: UFC 321 com cinturões em jogo e cinco brasileiros em ação

Em um duelo acirrado, o australiano encontrou a oportunidade perfeita para conquistar a vitória ainda no assalto inicial. Salkilld confirmou o favoritismo e seu poder de nocaute ao apagar o adversário marroquino.

Chute de Salkilld anima fãs do UFC

Tradução: "QUE NOCAUTE"

Tradução: "Momentos antes de Salkilld e Rich Mitchell perceberem o quão mortal foi o chute"

Tradução: "COLOQUE SALKILLD NAQUELE BANNER AGORA! Replay do card geracional já está chegando"

Tradução: "Meu Deus. Quillan Salkilld nocauteou Nasrat Haqparast com um 'all-time' (de todos os tempos, em traduzão direta) chute na cabeça."

Tradução: "Salkilld acabou de pegar um corpo, e foi brutal. Haqparast é conhecido por sua resistência, então essa é uma declaração poderosa." e "Ninguém jamais fez Haqparast tão sujo antes. Salkilld provou mais do que que o hype é real."

Tradução: "Quillan Salkilld é um problema!"

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo e detalhes do UFC 321

FICHA TÉCNICA
UFC 321

📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 15 horas

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)

Card Preliminar - 11 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Quillan Salkilld (AUS) venceu Nasrat Haqparast (MAR) por nocaute no primeiro round
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (RUS) venceu Jun Yong Park (KOR) por decisão unânime
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (SVK) venceu Mateusz Rebecki (POL) por decisão majoritária
Peso-pesado (até 120,2 Kg):  Valter Walker (BRA) venceu Louie Sutherland (ENG) por finalização no primeiro round
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (ENG) venceu Jose Miguel Delgado (MEX) por decisão unânime
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (EGY) venceu Chris Barnett (ESP) por decisão unânime
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mitch Raposo (EUA) venceu Azat Maksum (KAZ) por decisão unânime
Peso-palha (até 52,1 Kg): Mizuki Inoue (JPN) venceu Jaqueline Amorim (BRA) por decisão unânime

Dern x Jandiroba: revanche define nova campeã brasileira no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Mackenzie Dern)
Dern x Jandiroba: revanche define nova campeã brasileira no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Mackenzie Dern)

