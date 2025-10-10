menu hamburguer
Lutador brasileiro ultrapassa quatro quilos do limite em pesagem para o UFC Rio

Saimon Oliveira fica com 4Kg a mais do limte do peso-galo na pesagem oficial

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
10:50
Saimon Oliveira em pesagem oficial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
imagem cameraSaimon Oliveira em pesagem oficial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
Após a retirada da luta entre Valter Walker e Mohammed Usman, parecia que mais um brasileiro seria baixa no card preliminar do UFC Rio deste sábado (11). Saimon Oliveira foi o último lutador a subir na balança durante a pesagem oficial, que seguia sem eliminações. O lutador do peso-galo, no entanto, assustou com peso 4 quilos a cima do ideal para a categoria.

O brasileiro Luan Lacerda esteve entre os primeiros a se apresentar para a pesagem e também passou do limite dos galos. Apesar disso, a diferença entre os adversários é considerável: enquanto Oliveira bateu 65,3kg quilos, Lacerda cravou em 61,61kg, apenas 4 gramas a mais do ideal. Vale lembrar que o limite era de 61,2kg.

Com a pesagem "irreal" de Saimon, a expectativa era que a luta fosse cancelada, o que não aconteceu. O Ultimate confirmou que o duelo entre brasileiros se manteve na abertura do UFC Rio.

Charles do Bronx bate peso e confirma luta principal

O brasileiro Charles Do Bronx Oliveira confirmou a luta principal do UFC Rio deste sábado ao bater o peso da categoria dos leves, chegando a 70,7kg – mesmo peso batido pelo seu adversário, o polonês Mateusz Gamrot. Com isso, os dois garantiram a principal atração do retorno do UFC ao Rio de Janeiro.

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)
Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Na luta co-principal da noite, o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo bateu o peso, assim como Montel Jackson, confirmando o duelo peso galo. Nos meio-médios, Vicente Luque e Joel Alvarez fizeram o dever de casa e vão se enfrentar na terceira luta mais importante da noite.

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

Card principal

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronxs" Oliveira (70,7 Kg) x Mateusz Gamrot (70,7 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo (61,6 Kg) x Montel Jackson (61,6 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque (77,1 Kg) x Joel Álvarez (77,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz (116,5 Kg) x Mario Pinto (115,6 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos (66,2 Kg) x Kaan Ofli (66 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida (66 Kg) x Michael Aswell Jr. (66 Kg)

Card preliminar

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho (57,1 Kg) x Clayton Carpenter (57,1 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino (113,4 Kg) x Thomas Petersen
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita (61,6 Kg) x Irina Alekseeva (61,4 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha (57,1 Kg) x Stewart Nicoll (57,1 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri (52,6 Kg)x Karolina Kowalkiewicz (52,6 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda (61,61 Kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)

