Deiveson Figueiredo e Montel Jackson confirmaram suas lutas na co-principal da noite.

23 dos 24 atletas do evento bateram o peso; Saimon Oliveira não alcançou o limite, pesando 65,3kg.

Charles Do Bronx Oliveira e Mateusz Gamrot bateram 70,7kg para a luta principal do UFC Rio.

O brasileiro Charles Do Bronx Oliveira confirmou a luta principal do UFC Rio deste sábado ao bater o peso da categoria dos leves, chegando a 70,7kg – mesmo peso batido pelo seu adversário, o polonês Mateusz Gamrot. Com isso, os dois garantiram a principal atração do retorno do UFC ao Rio de Janeiro.

Dentre as 12 lutas do UFC Rio, 23 dos 24 atletas bateram o peso. A exceção foi Saimon Oliveira, que ficou longe do limite do peso galo, batendo 65,3kg (o limite era de 61,7kg). Mesmo assim, o duelo com Luan Lacerda foi confirmado e Oliveira deverá ceder uma parte de sua bolsa ao adversário.

Na luta co-principal da noite, o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo bateu o peso, assim como Montel Jackson, confirmando o duelo peso galo. Nos meio-médios, Vicente Luque e Joel Alvarez fizeram o dever de casa e vão se enfrentar na terceira luta mais importante da noite.

Valter Walker na bronca na pesagem do UFC Rio

Após ter seu duelo com Mohammed Usman cancelado, Valter Walker apareceu para a pesagem do UFC Rio, bateu oficialmente seu peso, ainda na esperança de um adversário, mas tudo indica que a luta realmente vai cair.

Irritado, Walker revelou sua frustração ao dizer em inglês o quanto tinha treinado para o duelo e o quanto precisava lutar, dizendo que aceitar qualquer luta.

O UFC Rio deste sábado será disputado na Farmasi Arena e começa às 17h de Brasília.

Resultados da pesagem do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira (70,7kg) x Mateusz Gamrot (70,7kg)

Peso galo: Deiveson Figueiredo (61,6kg) x Montel Jackson (61,6kg)

Peso meio-médio: Vicente Luque (77,1kg) x Joel Alvarez (77,5kg)

Peso pesado: Jhonata Diniz (116,5kg) x Mario Pinto (115,6kg)

Peso pena: Ricardo Ramos (66,2kg) x Kaan Ofli (66kg)

Peso pena: Lucas Almeida (66kg) x Michael Aswell (66kg)

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho (57,1kg) x Clayton Carpenter (57,1kg)

Peso pesado: Vitor Petrino (113,4kg) x Thomas Petersen (114,8kg)

Peso galo: Bia Mesquita (61,6kg) x Irina Alekseeva (61,4kg)

Peso mosca: Lucas Rocha (57,1kg) x Stewart Nicoll (57,1kg)

Peso palha: Julia Polastri (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,6kg)

Peso galo: Luan Lacerda (61,6kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)*

*Não bateu o peso