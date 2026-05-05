Alex Poatan tem preferido para luta principal do UFC 328

A preparação de Alex Poatan segue intensa para o UFC na Casa Branca, onde disputará o cinturão interino dos pesados (até 120 Kg). Enquanto isso, Sean Strickland entra na reta final do camp para o duelo contra o checheno Khamzat Chimaev, marcado para este sábado (9). Antigos companheiros de treino, os ex-campeões voltaram a dividir o ginásio neste período decisivo de preparação.

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A troca entre Poatan e Strickland, principalmente nas sessões de sparring, tem ajudado o brasileiro a entender melhor os caminhos da luta principal do UFC 328. Diante de um grappler dominante, o agora peso-pesado acredita que o norte-americano precisará apostar na força do boxe, com destaque para os golpes retos. A torcida de Alex, portanto, é por Sean, que tenta reconquistar o título dos médios (até 83,9 kg).

— Antes da nossa luta pude ver no octógono a transformação no rosto dele. É um guerreiro. Treinamos a primeira vez depois que a gente lutou e eu aprendi muito com ele. É um cara muito experiente. A minha torcida é para o Sean Strickland, com certeza. Todo mundo sabe. Ele precisa manter a postura, tomar cuidado com as quedas, usar bem o jab e o frontal. Estou muito animado para essa luta, motivado e espero que ele saia com essa vitória — confessou Alex Pereira.

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Embora só entre em ação no dia 14 de junho, quando enfrenta o francês Ciryl Gane, Poatan deve marcar presença no evento deste fim de semana. Vale lembrar que o brasileiro esteve no corner de Strickland no UFC 312. Na ocasião, o ex-campeão acabou derrotado por Dricus Du Plessis, em revanche direta após perder o cinturão na luta anterior.

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Rivalidade 'mortal' no UFC 328

Antes do grande dia, os lutadores cumprem uma agenda intensa com o UFC ao longo da semana. O primeiro compromisso é o tradicional media day, geralmente realizado na quarta-feira, seguido pela coletiva de imprensa na quinta. As pesagens, oficial e cerimonial, acontecem na sexta, enquanto o evento encerra a programação no sábado.

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A escalada das provocações entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland, protagonistas do UFC 328, levou a organização a adotar um planejamento especial. Segundo Dana White, os dois não ficarão hospedados no mesmo hotel e não terão qualquer contato fora dos compromissos oficiais. A medida busca evitar que a rivalidade ultrapasse os limites esportivos, especialmente após ameaças consideradas graves.

Sean Strickland e Khamzat Chimaev se enfrentam no UFC 328 (Fotos: AFP)

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