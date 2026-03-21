Bicampeão do UFC é liberado para competir após 18 meses de suspensão

O irlandês Conor McGregor está oficialmente liberado para retornar ao octógono após cumprir 18 meses de suspensão por violações às regras antidoping. O lutador havia testado positivo em três exames em 2024, além de não se apresentar para o controle na véspera de sua luta contra Michael Chandler. A punição, que poderia chegar a dois anos, foi reduzida para um ano e meio.

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A última aparição do bicampeão (no peso-pena em dezembro de 2015 e no peso-leve em novembro de 2016) no UFC ocorreu em julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna durante o combate contra Dustin Poirier, no UFC 264. Desde então, seu retorno foi adiado diversas vezes pela organização.

A expectativa era de que Conor voltasse em um evento especial na Casa Branca, em junho, mas a participação foi vetada novamente pelo presidente do UFC, Dana White. Em entrevista recente, McGregor afirmou que agora espera lutar durante a International Fight Week.

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— Eu estava pronto para a Casa Branca. Seria McGregor contra Chandler, uma grande luta. Mas falaram em me colocar na International Fight Week — desabafou o ex-campeão.

Apesar da pressão de seus representantes para que o adversário seja finalmente Michael Chandler, o americano já tem compromisso marcado contra o brasileiro Mauricio Ruffy, no dia 14 de junho. O cenário deixa McGregor, mais uma vez, sem um oponente confirmado para sua volta triunfal.

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Conor McGregor no UFC (Foto: AFP)

Brasileira tem luta cancelada no UFC Londres

A pesagem para o UFC Londres aconteceu nesta sexta-feira (20) e teve duas brasileiras como destaque negativo: Luana Carolina e Ravena Oliveira não conseguiram atingir o limite exigido pela organização.

Enquanto Luana marcou 65,3 kg, cerca de 3,6 kg acima do limite do peso-galo, Ravena ficou apenas 0,2 kg acima do permitido.