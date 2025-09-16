O Brasil não teve boa atuação no Contender Series desta terça-feira (16), evento que classifica os atletas que mais se destacam para o UFC. Tanto Mahamed Aly quanto Macksom Lee foram derrotados e dominados por seus oponentes.

Aly, campeão mundial de jiu-jitsu e um dos destaques da temporada do Contender Series, acabou surpreendido pelo polonês Iwo Baraniewski, que é campeão mundial de judô. Em apenas 20 segundos, Baraniewski conectou um golpe duro, que levou Mahamed ao chão e a nocaute.

Na luta principal, o espanhol Hecher Sosa superou uma tragédia pessoal para conquistar a vitória diante de Macksom Lee. Sosa perdeu seu pai para o câncer no último domingo e dedicou o triunfo sobre Lee ao seu pai.

- Eu tinha preparado tudo para a minha luta e meu corte de peso e recebi a notícia. Não consegui dormir, mas esse era o sonho dele para o seu filho. Eu estou morto por dentro, mas é para ele, para minha mãe e para todo mundo. Essa vitória também é para minha filha de cinco anos, espero que ela um dia tenha a mesma coragem que seu pai teve aqui hoje para enfrentar os desafios da vida - comentou Sosa, que também perdeu sua irmã no último ano.

Aly não luta e Macksom é dominado

Macksom Lee (esq) foi dominado por Sosa (Foto: Reprodução Instagram DWCS)

Na luta co-principal, Mahamed Aly não conseguiu mostrar nada do seu jogo contra Baraniewski. O campeão mundial de jiu-jitsu acabou sendo nocauteado em apenas 20 segundos. Esta foi a primeira derrota profisional do brasileiro, que agora tem quatro vitórias e um revés no MMA profissional.

Já no grande evento da noite do Contender Series, Macksom Lee acabou dominado por Hecher Sosa por três rounds. O brasileiro não se achou em nenhum momento e não conseguiu usar sua envergadura para deixar o espanhol Hecher longe. Sosa usou sua luta olímpica para pressionar Lee a todo momento.

No último round, ciente que Macksom iria para o tudo ou nada, Hecher Sosa o colocou de costas para o chão nos primeiros segundos e ficou muito perto de finalizar a luta. O brasileiro resistiu, mas acabou derrotado nas papeletas dos juízes laterais.

RESULTADOS CONTENDER SERIES

Peso galo: Hecher Sosa (ESP) venceu Macksom Lee (BRA) por decisão unânime - Sosa contratado

Peso meio-pesado: Iwo Baraniewski (POL) venceu Mahamed Aly (BRA) por nocaute no primeiro round - Baraniewski contratado

Peso leve: Tommy Gantt (EUA) venceu Adam Livingston (EUA) por finalização (guilhotina) no primeiro round - Gantt contratado

Peso médio: Paddy McCorry (IRL) venceu In Soo Hwang (COR) por decisão unânime

Peso galo: Cody Chovancek (CAN) venceu Raphael Uchegbu (GBR) por nocaute no terceiro round - Chovancek contratado