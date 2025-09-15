A importância de se ter ídolos, gente que trilha o caminho desconhecido, nunca pode ser subestimada. Pois se Charles Oliveira hoje é um dos maiores nomes do MMA mundial, isso se deu também porque ele andou no ombro de gigantes. E um deles inspirou o ex-campeão a bater o pé e pedir para lutar no Rio de Janeiro. ‘’DoBronx’’ enfrenta Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio do dia 11 de Outubro e tem buscado inspiração em Anderson Silva para receber o carinho da torcida que irá lutar a Farmasi Arena - os ingressos foram esgotados em poucas horas, um fenômeno que não era visto há muito tempo nas edições do Ultimate no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Charles explicou a escolha pelo Rio de Janeiro, admitiu que vai ser difícil segurar a emoção e relembrou o que sentiu quando viu Anderson Silva ser ovacionado pela torcida carioca no UFC 153, há quase 13 anos. O peso leve revelou que espera sentir a força do torcedor brasileiro rumo à vitória.

Mas o brasileiro também falou sobre a luta com Rafael Fiziev, fazendo uma análise fria do atleta do Azerbaijão e como espera que a luta se desenrole no dia 11 de outubro.

Parte 2 da entrevista ainda essa semana - Charles discute próximos passos da carreira, críticas sobre o retorno após derrota e muito mais.

Entrevista com Charles Do Bronx antes do UFC Rio

LANCE!: Charles, qual o sentimento de saber que, por sua causa, os ingressos do UFC Rio foram esgotados rapidamente, como há muito não acontecia, desde a época do Anderson Silva?

Charles Oliveira: Eu só tenho gratidão. Pedi para lutar neste card, de frente do meu povo, de frente da minha bandeira. E saber que quando nosso nome foi anunciado os ingressos se esgotaram muito rapidamente, eu fico muito feliz. Falaram que isso não acontecia há muito tempo então fico realmente muito feliz.

LANCE!: Qual expectativa que você tem de toda a semana da luta, voltando a atuar no Brasil depois de tanto tempo?

CO: Vai ser completamente diferente de quando outros brasileiros lutaram. Do momento que eu entrar, de verdade...esses últimos dias, eu tenho pensado...não pelo peso, eu não tenho esse peso, mas segurar a emoção no momento da pesagem, da coletiva, aquele momento da entrada...eu tenho certeza que vai ser completamente diferente. A torcida impulsionando do começo ao fim, apertando do começo ao fim. Independente de qualquer um que venha lutar comigo aqui no Brasil, não vai ser essa molezinha fácil que eles estão falando que vai ser. Do começo ao fim, não só eu dentro do cage, mas não sei quantas mil pessoas do lado de fora impulsionando, fazendo festa para que a gente possa sair com a vitória.

LANCE!: Você não luta no Brasil há mais de cinco anos. Neste período, se tornou um dos maiores nomes do MMA mundial, foi campeão, se colocou como um nome que certamente irá para o Hall da Fama do UFC. Que avaliação você faz desse período, desses últimos cinco anos?

CO: Cara, resiliência, sabe, de saber o momento certo de poder ter as pessoas certas ao meu redor e de poder fazer com que eu possa crescer. A minha evolução, saber que altos e baixos fazem parte, mas o mais importante, meu pai me ensinou muito isso, independente do que aconteceu hoje, amanhã é um novo dia, se você vencer hoje, amanhã você tem que treinar de novo para que você possa continuar vencendo. Se você perdeu, você tem que voltar mais forte para treinar e se dedicar para poder vencer a próxima. Conseguir fazer grandes lutas, me tornar campeão, fazer história, quebrar recordes, colocar o meu nome cada vez mais alto no topo do mundo do MMA. Então eu sou muito grato por tudo isso, mas de verdade, sei da onde eu saí, sei aonde estou e sei aonde quero chegar.

LANCE!: Charles, você lutou muitas vezes no Brasil pelo UFC, mas nunca no Rio de Janeiro. Há uma expectativa especial por estar lutando no berço do MMA mundial?

CO: Sendo bem verdadeiro, o que está me motivando é lutar no Brasil e lutar no Rio de Janeiro... o Rio de Janeiro é lindo, sabe, todas as vezes que eu fui para o Rio fui muito bem abraçado por esse povo maravilhoso, então, com certeza, lutar no Rio vai ser muito bom para mim, vai ser muito mágico, tenho certeza que a torcida, não só do Rio, mas do Norte, Nordeste, do Brasil inteiro que estiver presente, vai estar impulsionando a gente, para que a gente possa sair com essa vitória.

LANCE: Fale um pouco sobre a tua expectativa em relação à entrada para a luta, aquele momento especial de todo lutador. Como você visualiza a sua entrada em um arena lotada no UFC Rio, com milhares de pessoas ali para te ver, para torcer por você?

CO: Cara, alguns anos atrás, eu estava no UFC Rio e eu estava sentado, não nas primeiras filas, porque eu não tinha esse nome todo que eu tenho hoje. Mas eu estava sentado ali na esquina com os atletas e aí eu lembro que do nada, do nada, as luzes se apagaram e começou a tocar a música do Anderson Silva. Os holofotes jogaram para a entrada e o Anderson entrou brincando, tá ligado? Ele nem ia lutar, mas acabou lutando, e eu me emocionei aquele dia. Eu falei assim, um dia eu quero que aconteça o mesmo comigo, tá ligado? Ou lutar no Brasil ou que, tipo, seja só uma presença VIP, tá ligado, e as pessoas possam entrar nessa pressão toda. Mano, o ginásio foi abaixo, o Anderson nem ia nem lutar e apareceu para lutar. Antes ou depois dele, nenhuma entrada foi da mesma forma. Não teve aquele tipo, grito de emoção, aquele aplauso. Eu sinto que dia 11 de outubro vai ser da mesma forma ou maior, então eu estou muito motivado, muito feliz por isso.

LANCE!: Que análise você faz do seu adversário, o Rafael Fiziev? E como o seu jogo casa com o dele?

CO: Ele é um cara que pega nas duas bases, se movimenta muito, o seu carro-chefe é o muay thai. Ele pega, pode nocautear sim, se movimenta o tempo inteiro, tem bastante gás, está sempre trocando de base, alterna bem os chutes o tempo todo. Tem um muay thai alinhado. (O jogo encaixa) Sendo eu mesmo, um lutador de MMA, lutando o muay thai, fazendo o MMA, jiu-jitsu, boxe, wrestling. Sendo simplesmente eu, um lutador da Chute Boxe.