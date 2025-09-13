Diego Lopes ganhou um total de US$ 100 mil, incluindo bônus de performance.

Ambos os lutadores receberam bônus pela luta da noite.

O Noche UFC foi marcado pela rivalidade entre Diego Lopes e Jean Silva, com os dois se provocando muito ao longo das últimas semanas. Dentro do óctogono, os dois entregaram uma grande luta, que enlouqueceu os fãs de MMA e foram recompensados com o bônus de luta da noite.

Mesmo com a derrota, Jean Silva leva para casa mais US$50 mil (R$267 mil), além do seu salário-base. Vencedor do combate, Diego Lopes conquistou dois bônus, algo raro dentro do UFC - além de dividir a luta da noite com Jean, o brasileiro-mexicano também ganhou um prêmio extra pela performance da noite. No total, portanto, Diego embolsou US$ 100 mil (534 mil).

Os outros US$ 50 mil de bônus de performance da noite ficaram com o mexicano Santiago Luna, que nocauteou Quang Le, do Vietnã, no primeiro round, na luta que abriu o card principal do Noche UFC.

Como foi a luta principal

Diego Lopes ganhou dois bônus (Foto: Reprodução Instagram UFC)

O primeiro round começou com muito estudo, mas logo ficou claro que Lopes iria tentar usar seu jogo de chão para neutralizar as mãos pesadas de Silva. Diego aproveitou um vacilo do adversário, cinturou e logo colocou o duelo para baixo, conquistando pouco depois a montada. A partir daí, choveu cotovelos, machucando Jean, que conseguiu escapar no fim do assalto.

No segundo round, Silva cresceu bastante e começou a soltar seu muay thai, com muitas cotoveladas de encontro e giratórias, além de golpes muito fortes na curta distância. Porém, quando veio para cima, Lopes o surpreendeu, girando o cotovelo, o colocando no chão e liquidando a fatura.

RESULTADOS NOCHE UFC

Peso pena (até 65,7 kg): Diego Lopes (BRA) venceu Jean Silva (BRA) por nocaute técnico no segundo round.

Peso galo (até 61,7kg): David Martinez (MEX) venceu Rob Font (PRC) por decisão unânime.

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia (MEX) venceu Jared Gordon (EUA) por nocaute técnico no terceiro round.

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum (EUA) venceu Dustin Stoltzfus (EUA) por decisão unânime.

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez (EUA) venceu Diego Ferreira (BRA) por nocaute técnico do segundo round.

Peso galo (até 61,7kg): Santiago Luna (MEX) venceu Quang Le (VIE) por nocaute no primeiro round.

Card preliminar

Peso médio (até 83,9 kg): Dusko Todorovic (SER) venceu José Daniel Medina (BOL) por finalização (mata-leão) no primeiro round.

Peso leve (até 70,3 kg): Joaquim Silva (BRA) venceu Claudio Puelles (PER) por decisão dividida.

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) derrotou Amanda Lemos (BRA) por decisão unânime.

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) derrotou Luis Gurule (EUA) por decisão unânime.

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) aplicou um golpe baixo em Sedriques Dumas (EUA) e a luta terminou em No Contest

Peso mosca (até 56,7kg): Alden Coria (EUA) derrotou Alessandro Costa (BRA) por nocaute técnico no terceiro round

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) derrotou Alice Pereira (BRA) por decisão dividida dos juízes

Peso meio-médio (até 77,1kg): Daniil Donchenko (UCR) venceu Rodrigo Sezinando (BRA) por nocaute técnico no primeiro round.