O brasileiro Diego Lopes impressionou o mundo do MMA com a vitória sobre Jean Silva na luta principal do Noche UFC do último sábado. Após começar muito bem a luta, ele tomou golpes duros no segundo assalto, mas soube manter a calma e conseguiu um contra-ataque mortal, levando Silva a nocaute com apenas segundos faltando no round.

A performance de Lopes chamou a atenção de Daniel Cormier, ex-campeão duplo do UFC e atual comentarista dos eventos da organização. Em seu canal no YouTube, o norte-americano exaltou a capacidade de recuperação do brasileiro

- Diego Lopes é a verdade, cara. Nós sabíamos que ele era muito bom, mas ele se mostrou em um outro nível em relação à maioria dos atletas de sua divisão. Ele lidou com adversidades, levou alguns bons golpes de direita e eu pensei que ele estava para cair. Mas Diego não caiu. Ele não ganhou apenas, mas ganhou de forma impressionante. Não dá para brincar com Diego, ele é um dos melhores do mundo no peso pena - comentou Cormier.

Derrota em luta de título do UFC foi ‘’lição’’

O ex-campeão meio-pesado e pesado do UFC ainda revelou o teor de uma conversa que teve com Diego na semana da luta e o quanto ficou impressionado com a postura de Lopes antes da luta. Tradicionalmente, os comentaristas têm reuniões com os atletas que irão lutar e Cormier ficou admirado com o que o brasileiro disse sobre a derrota para Alex Volkanovski em disputa de cinturão.

- Ele chegou na reunião com lutadores e disse assim: ‘’Eu perdi, sei que perdi, mas aprendi muito na luta com Volkanovski’’. Ninguém quer perder, mas o importante é saber o que fazer com a informação que você ganha na derrota. Ele disse que aprendeu muito com Volkanovski e realmente mostrou isso no sábado à noite - encerrou ‘’DC’’.