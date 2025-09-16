VÍDEO: Jean Silva e Diego Lopes tentam se entender após Noche UFC
Brasileiros protagonizaram excelente main event no último sábado
O Noche UFC escancarou uma grande rivalidade no mundo do MMA, entre os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva. Antes e depois do duelo, os dois trocaram farpas, mas um curioso momento de confraternização foi flagrado pela equipe de Lopes logo após o confronto entre os dois.
Em vídeo publicado por Diego Lopes no YouTube em formato de vlog, várias imagens dos bastidores do Noche UFC são mostradas. Após o fim da luta, Jean Silva tenta se aproximar de Lopes e de sua equipe, mas é inicialmente impedido por seguranças. Porém
Eventualmente, porém, os dois começam a conversar e trocam palavras de incentivo após o duelo, e tentaram esclarecer o que foi dito durante a promoção da luta. Jean declarou que vê seu rival sendo campeão do UFC em breve.
- Eu aceito a derrota, só queria te dar parabéns. Eu falei contigo aquele dia e não era mentira. Você também não é mentira. Eu sou de verdade para c....Nunca falei contigo, nunca fiquei de ‘’lalala’’, O papo é reto. Vou te falar uma coisa. Vai tomar no ... você vai ser campeão dessa p... - exclamou Jean Silva.
Diego Lopes, então, respondeu que realmente se via como campeão, e também deixou seu incentivo a Jean.
- Eu estou de boa, mas vocês falaram muito e eu não falei nada. Eu sei que vou ser campeão e essa noite eu demonstrei. Você também, você vai continuar trabalhando e um dia você vai chegar lá. - comentou Lopes, que negou atrito com Pablo Sucupira, treinador principal de Jean, dizendo que seu problema era com outro técnico do rival.
Por fim, Jean completou a conversa dizendo que os dois iriam se encontrar novamente no octógono do UFC.
VEJA O VLOG DE DIEGO LOPES
Luta garantiu bônus aos dois no Noche UFC
Apesar de derrotado na luta principal do Noche UFC, Jean Silva garantiu um bônus de luta da noite no valor de US$ 50 mil (R$ 267 mil), enquanto Diego Lopes ganhou dois bônus.
Vencedor do main event da noite, Lopes levou para casa o bônus de US$ 50 mil dado aos dois atletas que fizeram a luta da noite e embolsou mais outros US$ 50 mil pela performance da noite, garantindo mais de R$ 500 mil extras para sua conta bancária.
