Valter é conhecido por seu talento no jogo de chão e interação com fãs.

Valter Walker estará no card do UFC Rio, em 11 de outubro.

O peso pesado Valter Walker teve seu pedido atendido e vai fazer parte do card do UFC Rio, que acontece no dia 11 de Outubro. O brasileiro lidera a lista de lutas confirmadas para o retorno do Ultimate ao Brasil e enfrenta Mohammed Usman, irmão do ex-campeão meio-médio Kamaru Usman, em duelo que deve fazer parte do card principal da noite.

Um dos atletas mais carismáticos da nova geração, Valter tem se notabilizado pelo talento no jogo de chão, finalizando várias lutas com chaves de calcanhar, e também pela sua persona online, com muitos memes e brincadeiras ao interagir com os fãs. Ao comentar o duelo, o irmão de Johnny Walker fez uma montagem provocando Usman e avisando que ele iria ‘’pegar o pé’’ do nigeriano.

Nascido no Rio de Janeiro, Walker é radicado na Rússia, onde treina e mora e recentemente esteve na China, ajudando seu irmão a conquistar importante vitória no UFC Xangai.

Valter Walker gosta de finalizar no calcanhar (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

Além de Walker, UFC Rio tem outras lutas confirmadas

Para além do retorno de Valter Walker a solo brasileiro, o UFC anunciou outros três duelos que ainda não haviam sido oficializados.

O peso pena Ricardo ‘’Carcacinha’’ Ramos enfrenta o australiano Kaan Ofli, enquanto Gabriel Bonfim recebe Randy Brown, em duelo válido pelo peso meio-médio.

Finalmente, Lucas Almeida e Michael Aswell foram oficializados para se enfrentarem pelo peso leve - esta luta estava confirmada, mas só agora foi oficializada.

Charles Oliveira lidera tropa brasileira

Na luta principal do UFC Rio, o lendário Charles Oliveira retorna ao Brasil pela primeira vez em mais de cinco anos para atuar em solo nacional. O ex-campeão peso leve enfrenta o perigoso striker Rafael Fiziev, do Azerbaijão.

Charles terá a companhia de grandes nomes do MMA brasileiro, como o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo e o veterano Vicente Luque, além da multicampeã de jiu-jitsu Beatriz Mesquita.

Veja o card do UFC Rio

Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Randy Brown