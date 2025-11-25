Ex-campeão do UFC desmerece posição de Charles do Bronx no UFC

Assim como os torcedores, os lutadores nem sempre concordam com as atualizações do ranking do UFC, seja nas divisões ou no peso-por-peso. Dessa vez, foi Max Holloway quem questionou o sistema utilizado pelo Ultimate para definir a ordem. O norte-americano criticou a última subida de Charles do Bronx nos leves durante entrevista ao "Korean Zombie".

— A minha vitória sobre o Dustin (Poirier) me colocou à frente dele (Do Bronx), posição no ranking que fiquei por um tempo. Mas aí ele lutou com alguém que era, tipo, décimo colocado (Gamrot) e, de repente, magicamente, ficou acima de mim sem eu ter lutado. Então não sei como os rankings do UFC funcionam — disse Holloway.

É inegável que Charles Oliveira está entre os maiores brasileiros da história do UFC, o que se confirmou mais uma vez com o sucesso do UFC Rio no último sábado (11).

Com a arquibancada lotada da Farmasi Arena, o lutador finalizou o polônes Mateusz Gamrot no segundo round pela luta principal do evento. O ex-campeão, então, garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" e o top-2 dos leves.

Do Bronx desafiou Max Holloway pelo BMF

Do Bronx confirmou o favoritismo no UFC Rio ao derrotar o polonês Mateusz Gamrot no segundo round. Durante a entrevista pós-luta, o brasileiro aproveitou a oportunidade desafiar um antigo adversário do peso-leve: Max Holloway. E Não demorou para o norte-americano aceitar o desafio.

— Ei, Hunter, Charles do Bronxs vs. Max Holloway pelo BMF (Melhor filho da p@@@, em inglês), vamos fazer acontecer essa? — disse Oliveira, em entrevista no pós-luta, ainda no octógono.

A resposta de Holloway chegou pouco tempo depois do desafio durante uma live aberta pelo lutador. Segundo norte-americano, no entanto, a luta poderia acontecer o quanto antes, e uma data já foi sondada: março de 2026.

O pedido de confronto entre Do Bronx e Holloway no UFC chega como um "revanche" para o brasileiro, que perdeu o primeiro duelo em 2015. Na ocasião, o norte-americano foi o grande vencedor com um nocaute técnico ainda no primeiro round.