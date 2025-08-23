UFC distribui bônus milionário para lutadores no UFC Xangai; brasileiro leva bolada
Johnny Walker levou R$ 271 mil a mais para casa após nocaute na luta principal
O brasileiro Johnny Walker, que se tornou pai no ano passado, ganhou uma grande ajuda para o leite e as fraldas do filho Caio Alan. Ele foi agraciado com um bônus de peformance após vitória fulminante sobre Mingyang Zhang na luta principal do UFC Xangai.
Com o triunfo, conquistado por nocaute no segundo round, Walker levou para casa US$ 50 mil (cerca de R$ 271 mil), somente pelo bônus de performance - sem contar com o seu salário e o bônus pela vitória.
Ele liderou a lista de lutadores que ganharam os já tradicionais bônus de performance pós-evento do UFC. No total, quatro atletas ganharam um cheque extra do chefão Dana White, o que leva o UFC a gastar mais de R$1 milhão somente para premiar a performance dos seus atletas por evento.
Nocautes e finalização rara dignos de bônus no UFC Xangai
Além de Johnny Walker, o peso mosca Charles Johnson, o médio Kyle Daukaus e o meio-pesado Uran Satybaldiev também receberam o bônus de R$ 271 mil cada.
Johnson conquistou um importante nocaute sobre o inglês Lone’er Kavanagh no segundo round do duelo, que foi válido pelo card preliminar. Kyle Daukaus marcou seu retorno ao UFC de forma fulminante, nocauteando o brasileiro Michel Pereira em apenas 43 segundos.
Finalmente, Uran Satybaldiev abriu os trabalhos no UFC Xangai com uma tremenda performance, conseguindo um knockdown diante de Diyar Nurgozhay antes de encaixar um estrangulamento ezequiel, apenas o sexto da história do UFC.
RESULTADOS DO UFC XANGAI
- Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) venceu Zhang Mingyang (CHN) por nocaute no segundo round
- Peso combinado (69,4 kg): Aljamain Sterling (EUA) venceu Brian Ortega (EUA) por decisão
- Peso pesado: Sergei Pavlovich (RUS) venceu Waldo Cortes-Acosta (DOM) por decisão
- Peso mosca: Sumudaerji (CHN) venceu Kevin Borjas (PER) por decisão
- Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) venceu Kiefer Crosbie (IRL) por nocaute no primeiro round
- Peso leve: Gauge Young (EUA) venceu Maheshate Hayisaer (CHN) por decisão
- Peso mosca: Charles Johnson (EUA) venceu Lone'er Kavanagh (ING) por nocaute no segundo round
- Peso leve: Rong Zhu (CHN) venceu Austin Hubbard (EUA) por decisão
- Peso-médio: Kyle Daukaus (EUA) venceu Michel Pereira (BRA) por nocaute no primeiro round
- Peso-pena: Yi Zha (CHN) venceu Westin Wilson (EUA) por nocaute no primeiro round
- Peso galo: Su Young You (KOR) venceu Xiao Long (CHN) por decisão
- Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) venceu Diyar Nurgozhay (KAZ) por finalização no primeiro round
