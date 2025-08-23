menu hamburguer
Lutas

VÍDEO: Johnny Walker brilha no UFC Xangai com nocaute espetacular

Brasileiro conquistou primeira vitória desde 2023 com nocaute espetacular

Johnny Walker venceu no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
Johnny Walker venceu no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
09:59
Atualizado há 0 minutos
O brasileiro Johnny Walker quebrou a banca na China e conquistou uma grande vitória na luta principal do UFC Xangai. Walker nocauteou a sensação chinesa Mingyang Zhang no segundo round para chegar à sua primeira vitória desde maio de 2023.

A vitória, junto ao triunfo de Bruna Brasil ontem pelo Road To UFC, interromperam o momento ruim dos brasileiros em lutas principais na organização - essas foram os dois primeiros triunfos de brasileiros em main events no UFC neste ano.

O duelo também recoloca Johnny Walker rumo ao top-10 do peso meio-pesado. Atualmente o número 13 até 93kg, ele pode chegar perto dos principais nomes da categoria na próxima atualização do ranking.

Chute baixo começa a festa de Johnny Walker no UFC Xangai

O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.

No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês  com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro.

Sterling supera Ortega e pede chance pelo título

Ex-campeão peso galo do UFC (até 61kg), Aljamain Sterling foi obrigado a subir quase duas categorias ao enfrentar Brian Ortega. O duelo foi marcado inicialmente para a categoria peso pena (até 66kg). Porém, Ortega teve problemas para bater o peso e o duelo foi mudado para o peso combinado de 69kg, quase no limite do peso leve (até 70,5kg).

Mesmo com a mudança repentina, Sterling foi capaz de dominar seu adversário com um jogo justo na trocação e muita movimentação. Durante cinco rounds, o norte-americano confundiu seu adversário com a vantagem da envergadura, colocando golpes duros e variando socos e chutes baixos.

Ortega, por sua vez, parecia letárgico, o que pode ter sido causado pelo corte de peso desastroso. Lento e sem respostas, ele contou apenas com o coração para não ser nocauteado e levar a luta até a decisão.

Após o duelo, Sterling pediu uma chance contra o campeão peso pena Alexander Volkanovski.

UFC Xangai: Brasileiro sofre nocaute brutal em 43 segundos; vídeo

Antes de Johnny Walker, Pavlovich vence no UFC Xangai

No único duelo peso pesado da noite, dois dos melhores lutadores da divisão se enfrentaram e o público foi brindado com um belo combate de trocação. Sergei Pavlovich, número três do ranking até 120kg, defendeu sua posição dentro da categoria ao superar o sexto colocado Waldo Cortes-Acosta na decisão dos juízes laterais.

Sergei utilizou sua rapidez e os jabs e diretos para lidar com o volume de Cortes-Acosta e levou a luta no seu ritmo, conseguindo conectar bons golpes e chegando a atordoar o dominicano em algumas ocasiões. Esta foi a segunda vitória seguida do russo, que se recupera definitivamente de derrotas para Alexander Volkov e para o campeão Tom Aspinall

Chineses abrem card principal do UFC Xangai com vitórias

O card principal abriu com uma luta polêmica. Pelos meio-médios, o chinês Taiyilake Nueraji superou Kiefer Crosbie da Irlanda por nocaute no primeiro round. Porém, a vitória do atleta da casa foi marcada por uma joelhada ilegal sofrida pelo irlandês.

Enquanto seguia em um ataque forte na trocação, Nueraji derrubou Crosbie com golpes, mas se empolgou e acabou soltando uma joelhada no rosto do adversário. Como ele estava caído, o golpe foi ilegal. Taiyilake sofreu uma punição de dois pontos, que acabou não fazendo a diferença, pois ele liquidou a fatura logo depois.

Logo depois, foi a vez de Sumudaerji defender o território chinês com boa vitória sobre Kevin Borjas, do Peru. O peso mosca usou sua movimentação e a superioridade na envergadura para conectar golpes duros no sul-americano.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

RESULTADOS DO UFC XANGAI

  • Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) venceu Zhang Mingyang (CHN) por nocaute no segundo round
  • Peso combinado (69,4 kg): Aljamain Sterling (EUA) venceu Brian Ortega (EUA) por decisão
  • Peso pesado: Sergei Pavlovich (RUS) venceu Waldo Cortes-Acosta (DOM) por decisão
  • Peso mosca: Sumudaerji (CHN) venceu Kevin Borjas (PER) por decisão
  • Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) venceu Kiefer Crosbie (IRL) por nocaute no primeiro round
  • Peso leve: Gauge Young (EUA) venceu Maheshate Hayisaer (CHN) por decisão
  • Peso mosca: Charles Johnson (EUA) venceu Lone'er Kavanagh (ING) por nocaute no segundo round
  • Peso leve: Rong Zhu (CHN) venceu Austin Hubbard (EUA) por decisão
  • Peso-médio: Kyle Daukaus (EUA) venceu Michel Pereira (BRA) por nocaute no primeiro round
  • Peso-pena: Yi Zha (CHN) venceu Westin Wilson (EUA) por nocaute no primeiro round
  • Peso galo: Su Young You (KOR) venceu Xiao Long (CHN) por decisão
  • Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) venceu Diyar Nurgozhay (KAZ) por finalização no primeiro round

