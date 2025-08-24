Charles Oliveira voltará a lutar em solo brasileiro pela primeira vez em cinco anos, mas seu rival está pronto para estragar a festa. O UFC Rio, que acontece no dia 11 de Outubro, terá o brasileiro enfrentando Rafael Fiziev na luta principal. E o lutador do Azerbaijão se disse preparado para receber as vaias da torcida do Brasil.

Em entrevista ao canal ‘’Home of Fight’’, Fiziev declarou que prefere lutar fora de casa e convidou os fãs brasileiros a vaiá-lo durante a luta. Rafael vem de vitória sobre Ignacio Bahamondes no primeiro evento do UFC em seu país. Ele disse ter gostado da experiência de lutar com o apoio da torcida, mas revelou que prefere atuar com o torcedor na arena contra ele.

— Eu lutei pela primeira vez com um grande apelo. Eu gosto, mas gosto mais quando as pessoas não estão comigo. Para mim, é como: ‘Agora tenho uma grande chance de bater no garoto de vocês’. E eles têm a chance de começar a me respeitar e amar. Talvez não todo mundo, mas 70% das pessoas podem me respeitar e me amar. Me incentiva mais. Não gosto de muito apoio dos torcedores, isso pode fazer você relaxar. Gosto mais de ser o vilão — disse Rafael.

Charles descarta aposentadoria depois do UFC Rio

Vindo de uma derrota por nocaute, Charles Oliveira fez questão de afastar qualquer rumor de sua aposentadoria após o duelo contra Rafael Fiziev pelo UFC Rio. O ex-campeão declarou que segue com fome de lutas e quer continuar em ação.

Ao ser perguntado sobre a aposentadoria, Charles foi taxativo em entrevista ao site AgFight.

— Esquece. O povo está querendo me aposentar antes de eu querer me aposentar. Eu nem pensei em aposentadoria — afirmou o lutador brasileiro. — Não tenho a mínima vontade de me aposentar. Tem muita coisa para acontecer.

Charles Oliveira e Rafael Fiziev fazem a luta principal do UFC Rio, que já tem dez lutas confirmadas no total.

Lutas confirmadas do UFC Rio (até o momento):

Peso leve: Charles Oliveira x Rafael Fiziev

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Santiago Ponzinibbio

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso galo: Irina Alekseeva x Beatriz Mesquita

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso leve: Lucas Almeida x Michael Aswell