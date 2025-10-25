Valter Walker conquista 'quarto pé' em vitória no UFC 321; veja vídeo

O peso-pesado Valter Walker está em uma ascendente na carreira e confirmou a boa fase no UFC 321 deste sábado (25). Como prometido, o brasileiro conquistou a vitória contra inglês Louie Sutherland por finalização na "botinha" ainda no primeiro round. O duelo do carioca foi o quinto do card preliminar no evento numero, que conta ainda com brasileiras na disputa pelo cinturão.

A expectativa era grande para a luta de Walker no UFC, principalmente após o brasileiro ser retirado do card do Fight Night no Rio de Janeiro. Na ocasião, o combate seria contra Mohammed Usman, mas foi cancelado pelo Ultimate por irregularidades médicas do nigeriano.

O duelo deste sábado (25) começou com uma forte trocação entre os pesos-pesados. Enquanto o brasileiro buscava uma oportunidade de levar a luta para o chão, Sutherland tinha a confiança do currículo de nocautes. O inglês manteve Walker a uma boa distância e encaixava forte chutes, que chegaram a balançar o oponente.

Ainda na primeira metade do assalto inicial, Sutherland encaixou bons golpes em Walker, que se manteve no boxe. A oportunidade perfeita enfim chegou com 4 minutos para o fim do round, e o brasileiro aproveitou para jogar o adversário no chão. A partir daí, a promessa não demorou para ser concretizada: vitória de Valter Walker por finalização de calcanhar.

Promessa 'atrasada' cumprida por Valter Walker

Em entrevista coletiva no Media Day do UFC Rio, Valter disse que pretendia trazer o "tetra" para o Brasil, ou seja, a quarta finalização por chave de calcanhar seguida. O brasileiro havia mandado um recado para seu adversário Mohammed Usman e disse estava confiante que seu estilo vai trazer "mais um pé" para o seu país.

— Usman, eu vou pegar o seu pé. Já vi as fotos dele, seu pé é reto. Se você não bater, você vai gritar. E, se não bater, eu vou quebrar seu pé. O sonho do hexa não morreu. O tetra vem no sábado e eu quero Galvão Bueno gritando "É Tetra" — disparou Walker.

Walker se declarou ainda como o "bug do peso pesado", muito por conta do seu estilo pouco ortodoxo. Ele é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a "botinha".

— Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade — comentou.