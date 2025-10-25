Atitude de brasileira em derrota no UFC 321 é massacrada pela web: 'Não sabe'

O início do UFC 321 não foi bom para os torcedores que acordaram cedo para acompanhar a luta de Jaqueline Amorim. Contra a japonesa Mizuki Inoue, a primeira representante do Brasil no dia não entregou um bom desempenho e terminou com a derrota por decisão unânime. Nas redes sociais, os fãs ao redor do globo reprovaram a atuação da brasileira.

Brasileira se dá mal em estreia do UFC 321

Tradução: "Quando você acorda e vê que a Jaqueline Amorim está sendo 'fraud check'" (é uma gíria que significaria "desmascarada" nesse caso)

Tradução: "A Amorim parecia exausta a luta inteira, e a Mizuki estava afiada o tempo todo."

Tradução: "Mizuki. Performance surpreendentemente horrível da Amorim, e a Mizuki simplesmente foi desgastando ela até conseguir uma grande zebra."

Tradução: "Xi. Pesadelo de perfomance da Amorim. Crédito toral de Mizuli."

Tradução: "Bom, ninguém poderia ter previsto isso. O que é 'ring rust', afinal? A Mizuki tá castigando a Amorim feio. A gente sempre teve receio de que talvez a Jaqueline precisasse de um mapa pra se achar na trocação."

Como foi a luta na estreia do UFC 321?

A luta parecia que ficaria com a brasileira já no primeiro round. Com um bom trabalho de chão, Jaqueline havia encaixado um mata-leão em Mizuki, mas a rival saiu com maestria. O resto do confronto não foi de acordo com a expectativa dos fãs do UFC, já que a japonesa não entrava no octógono em dois anos.

Amorim não conseguiu mais impor seu domínio contra a adversária mesmo na trocação. Do outro lado, Mizuki buscou, com sucesso, levar o duelo para o tatame, enquanto cansava a brasileira. No último round, Jaqueline parecia cansada e não apresentou perigos para a japonesa.

FICHA TÉCNICA

UFC 321

📆 Data: 25 de outubro de 2025

⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 15 horas

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)

Card Preliminar - 11 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)