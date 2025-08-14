O surfe é um esporte que depende diretamente das condições do mar e da natureza. Com isso, como surfista, Pedro Scooby contribui para a preservação do meio ambiente, seja nos bastidores ou como agente direto. O atleta conversou, nesta quarta-feira (13), com o Lance! sobre essa "economia azul" durante o Rio Innovation Week, o maior evento de tecnologias e negócios da América Latina. Assista à entrevista completa abaixo:

➡️ Com dois brasileiros, veja os classificados ao WSL Finals

— Eu acho que tecnologia e investimento tem tudo a ver com a economia azul, a grande realidade é essa. A gente depende dessas ferramentas para resgatar o que foi perdido, digamos assim. Por exemplo, a gente está aqui na beira da Baía de Guanabara, podia ser uma água cristalina limpa, mas não, não temos. Então acho que a gente está mais num momento de correr atrás do tempo perdido, tentar resgatar o que foi perdido — disse o surfista.

A presença de Scooby no evento, que acontece no Rio de Janeiro, tem uma motivação especial: a conscientização. Em destaque, o exemplo dado pelo surfista sobre a Baía de Guanabara, que cerca a costa da cidade maravilhosa e sofre com o despejo de milhares de litros de esgotos por ano. Com isso, a presença do atleta, refém dos mares para praticar seu esporte, se faz necessário numa palestra de alcance internacional.

— E eu acho que um evento desse é legal para criar principalmente a conscientização. Através da conscientização a gente refaz o lado cultural também. Porque já foi ensinado errado, já foi estragado da forma errada, agora a gente tem que correr atrás. Eu como surfista tenho um papel importante que eu dependo da natureza, dependo do mar — concluiu.

Apesar do crescimento das piscinas de ondas, é inegável que o surfe ainda depende do estado dos mares e oceanos. Com isso, a conscientização do cuidado com o meio ambiente é diretamente ligado também a preservação do esporte.

O que é "Economia azul"?

Economia Azul é o conjunto de atividades econômicas ligadas ao uso sustentável dos oceanos, mares e zonas costeiras. O conceito envolve setores como pesca, aquicultura, transporte marítimo, turismo costeiro, energia renovável oceânica e biotecnologia marinha, sempre buscando equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social.

A proposta central é aproveitar o potencial econômico dos recursos marinhos sem os esgotar ou degradar ecossistemas, garantindo benefícios de longo prazo para comunidades e para o planeta.

Ao Lance!, Scooby aproveitou para comentar sobre finais da WSL

O surfista Pedro Scooby projetou o desempenho dos brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira na WSL Finals, disputa do título da principal liga mundial de surfe. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o carioca afirmou que Yago Dora será o destaque do Brasil na competição.

— Temos praticamente certeza que teremos Yago Dora e Italo Ferreira no Finals, são só cinco (competidores na final). Então, dos cinco, vamos ter dois brasileiros mais uma vez, já tivemos dois brasileiros outras vezes. Mais uma vez ter dois brasileiros na final é motivo de orgulho, que o Brasil continua dominando o esporte — afirmou Pedro Scooby ao Lance!.

Com o desempenho já atingido durante a etapa em Teahupo'o, última da preliminar, Yago Dora e Italo Ferreira já estão garantidos entre os cinco primeiros do ranking da WSL. Com isso, eles disputam na etapa final, que reúne apenas os cinco melhores surfistas da temporada.

Como Jordy Smith foi eliminado ainda nas oitavas, Yago Dora garantiu a liderança absoluta da competição. Na etapa final, ele precisa vencer somente uma bateria para fincar o primeiro título na WSL. Sobre o desempenho de Dora, Pedro Scooby disse que ele alcançou o que faltava para alcançar a elite do surfe brasileiro:

— Já é oficial que, para o Finals, o Camisa Amarela é o brasileiro e a Yago Dora. E é muito maneiro, porque ele sempre foi falado como um surfista tão talentoso quanto o Italo, quanto o Gabriel Medina, quanto o Felipinho. Mas, acho que ainda faltava esse lugar de ser tão bom competidor quanto os outros. E agora ele está provando isso, que ele também pode e tem grandes chances de ser campeão mundial.

