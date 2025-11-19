Quem é Rafael Cerqueira, único brasileiro no UFC Qatar?
O evento acontecerá no dia 22 de novembro, com início às 12h (de Brasília)
Apenas um lutador brasileiro participará do UFC Qatar a partir desta sexta-feira (21), no ABHA Arena, em Doha (QAT). A luta principal do Fight Night será entre o armeno Arman Tsarukyan e o neozelandês Dan Hooker. Já no preliminar, o Brasil contará com a presença de Rafael Cerqueira, do peso meio-pesado.
Pelo fuso horário, no Brasil, o card preliminar está agendado para às 12h (de Brasília), seguido do principal, às 15h. Os brasileiros voltaram a vencer no UFC após início de temporada, em 2025, marcado por problemas no octógono. Dessa vez, o país conta com Rafael para manter a recente boa fase.
Conheça o brasileiro do UFC Qatar
Nome: Rafael Cerqueira
Apelido: The Lion
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 35 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: AbdulRakhman Yakhyaev (Tunísia)
Com três derrotas consecutivas, desde a estreia no UFC, o brasileiro chega para o UFC Qatar com o futuro em risco na organização. Rafael vinha de uma sequência de sete lutas de invencibilidade no MMA, pelo Demo Fight, mas não teve o mesmo sucesso no Ultimate.
Até o momento, seus adversários foram Ibo Aslan, Modestas Bukauskas e Julius Walker. As duas primeiras derrotas terminaram por nocaute técnico ainda no primeiro round, enquanto a última acabou em decisão unânime após três rounds.
Vale destacar que o atual campeão da categoria meio-pesado é Alex Poatan, o segundo maior brasileiro no ranking peso por peso do UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC Qatar
📆 Data: 22 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 12h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Doha, no Qatar
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Card Preliminar - 12 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman
