imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Quem é Rafael Cerqueira, único brasileiro no UFC Qatar?

O evento acontecerá no dia 22 de novembro, com início às 12h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/11/2025
16:44
Rafael Cerqueira em pesado do UFC (Foto: Reprodução/UFC Brasil)
Rafael Cerqueira em pesado do UFC (Foto: Reprodução/UFC Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Apenas um lutador brasileiro participará do UFC Qatar a partir desta sexta-feira (21), no ABHA Arena, em Doha (QAT). A luta principal do Fight Night será entre o armeno Arman Tsarukyan e o neozelandês Dan Hooker. Já no preliminar, o Brasil contará com a presença de Rafael Cerqueira, do peso meio-pesado.

➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda

Pelo fuso horário, no Brasil, o card preliminar está agendado para às 12h (de Brasília), seguido do principal, às 15h. Os brasileiros voltaram a vencer no UFC após início de temporada, em 2025, marcado por problemas no octógono. Dessa vez, o país conta com Rafael para manter a recente boa fase.

Conheça o brasileiro do UFC Qatar

Rafael Cerqueira é peso meio-pesado no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @raffaelcerqueira_ufc)
Rafael Cerqueira é peso meio-pesado no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @raffaelcerqueira_ufc)

Nome: Rafael Cerqueira
Apelido: The Lion
Cartel no MMA: 11-3
Idade: 35 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: AbdulRakhman Yakhyaev (Tunísia)

Com três derrotas consecutivas, desde a estreia no UFC, o brasileiro chega para o UFC Qatar com o futuro em risco na organização. Rafael vinha de uma sequência de sete lutas de invencibilidade no MMA, pelo Demo Fight, mas não teve o mesmo sucesso no Ultimate.

Até o momento, seus adversários foram Ibo Aslan, Modestas Bukauskas e Julius Walker. As duas primeiras derrotas terminaram por nocaute técnico ainda no primeiro round, enquanto a última acabou em decisão unânime após três rounds.

Vale destacar que o atual campeão da categoria meio-pesado é Alex Poatan, o segundo maior brasileiro no ranking peso por peso do UFC.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

➡️ Após nocaute, Carlos Prates sobe ao top-5 do ranking do UFC

FICHA TÉCNICA
UFC Qatar

📆 Data: 22 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 12h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Doha, no Qatar
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Post oficial para a luta principal do UFC Qatar (Foto: Divulgação/UFC)
Post oficial para a luta principal do UFC Qatar (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 15 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

Card Preliminar - 12 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman

