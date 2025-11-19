Dana White relembra agressão de ex-campeão do UFC
Presidente revelou confronto físico com Francis Ngannou após negativa de bônus
O presidente do UFC, Dana White, revelou que foi agarrado pela camisa e empurrado por Francis Ngannou durante uma discussão em seu escritório. A declaração foi feita em entrevista ao canal "Flagrant" nesta terça-feira (17). O incidente ocorreu quando o lutador camaronês ainda era campeão dos pesos-pesados da organização.
Segundo Dana, o desentendimento começou quando Ngannou questionou a não concessão de um bônus financeiro após uma de suas lutas no octógono. A situação escalou para um confronto físico quando o dirigente tentava encerrar a conversa.
— Ele estava p* porque não ganhou um bônus de 50 mil dólares na última luta dele. Eu disse: "Francis, você não ganhou por isso e aquilo". E ele estava no meu escritório discutindo comigo. A conversa acabou, eu ia sair, e ele me agarra pela camisa e me empurra de volta para o escritório. Eu disse: "Cara, tira a p das suas mãos de mim" — declarou White.
O presidente do UFC também relatou que o Diretor de Negócios da organização, Hunter Campbell, passou por situação semelhante com o lutador. Na entrevista, Dana fez ainda duras críticas ao caráter do ex-campeão.
— Depois o Hunter… quando ele começou a ir embora, Francis o agarrou pela p** da parte de trás da gola e o puxou de volta, e disse: "A gente ainda não acabou de conversar" — afirmou o dirigente, que completou:
— Francis Ngannou é uma má pessoa, ele não é um cara legal. Ele finge aquele 'eu não entendo a língua' e tenta sair como um cara legal. Não tem uma p*** de barreira de língua com esse cara. Ele é uma má pessoa.
White não especificou a data exata do confronto, mas o episódio aconteceu antes da saída de Ngannou do UFC no início de 2023, após longa disputa contratual. O valor de 50 mil dólares mencionado corresponde à premiação tradicionalmente concedida a lutadores com performances destacadas nos eventos.
Ao deixar o UFC, Francis Ngannou demorou para assinar contrato com a PFL e iniciou carreira no boxe profissional. O ex-campeão do Ultimate voltou a alcalçar o topo na nova organização em outubro de 2024. Apesar disso, desde então, Dana White e o lutador camaronês continuam trocando críticas públicas.
Relembre outra discussão entre Dana e Ngannou
Pouco depois do título na PFL de Francis, ele e o presidente do UFC voltaram a se atacar, mesmo dois anos após a saída do lutado do Ultimate. Na ocasião, o mandatário afirmou que pensou em demitir o lutador enquanto ainda representava o Ultimate Fighting Championship e foi rebatido pelo camaronês.
Ngannou deixou o UFC para acertar com a PFL. Segundo White, a saída não foi sentida pela maior organização de MMA do planeta. O empresário ainda disse que foi convencido a não demitir o camaronês depois de vê-lo sofrer duas derrotas consecutivas.
— Eu não gostava de Francis como pessoa. Não era um cara com quem eu queria fazer negócios. Meus caras me diziam que ele era incompreendido. Eu disse a eles que quando alguém mostra quem é, acredite nele. Não era sobre ele se tornar campeão mundial dos pesos pesados. Francis não é um cara legal — disse White.
Em entrevista ao "MMA on SiriusXM", Ngannou rechaçou a fala de White. Segundo o camaronês, o mandatário ainda não superou a sua saída do UFC.
— Dana perdeu nessa saída e não aguenta conviver com isso. Cara, eu ganhei tudo, eu fui embora. Estamos separados há quase dois anos e o cara continua lá, ele não consegue viver sem isso e fica me perseguindo. Independentemente do que aconteceu, eu não estou nem aí para ele — rebateu o camaronês.
