O lutador brasileiro e torcedor do Fluminense Kauê Fernandes fes história no UFC Paris, ao conseguir um raríssimo nocaute. Fernandes não só fez seu adversário, o inglês Harry Hardwick desistir ao acertar vários chutes na panturrilha, mas machucou as duas pernas do adversário, uma espécie de nocaute por chutes baixos duplo.

Com isso, Harry Hardwick precisou deixar o octógono do UFC Paris de cadeira de rodas, impressionando a plateia presente, que estava a favor do inglês. Mesmo vaiado, Kauâ deixou seu recado para o UFC e mandou um agradecimento especial à torcida do Fluminense.

- Na minha mente, eu sou um soldado do UFC. Quem eles quiserem, eu vou aceitar. Queria agradecer toda a galera do Rio de Janeiro, aos meus pais, ao meu irmão, e à toda torcida do Fluminense que está me acompanhando, à Young Flu! Luquinha, seu tio é maluco! - brincou Fernandes no recado após a luta.

O UFC Paris segue rolando e você pode acompanhar toda a ação AO VIVO aqui.

Nocaute brutal de Kauê sobre Hardwick (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)

Brendson Ribeiro perde em card preliminar só com interrupções

O card preliminar do UFC Paris terminou com 100% de interrupções (nocautes ou finalizações). Nas sete lutas até agora, foram seis nocautes e uma finalização.

A norte-americana Sam Hughes abriu os trabalhos com um mata-leão sobre Shauna Bannon, e foi seguida por vitórias de Rinat Fakhretdinov, Robert Bryczek, Sam Patterson, o já mencionando Kauê Fernandes e Ante Delija.

Na última luta do card preliminar, o brasileiro Brendson Ribeiro acabou sendo nocauteado no primeiro round pelo francês Oumar Sy, que levantou a torcida presente na arena em Paris.

Resultados do UFC Paris até agora

1 - Peso palha (até 52,1kg): Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização (mata-leão) no segundo round

2 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Frakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute técnico no primeiro round

3 - Peso médio (até 83,9kg): Robert Bryczek (POL) venceu Brad Tavares (EUA) por nocaute técnico no terceiro round

4 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) venceu Trey Waters (EUA) por nocaute técnico no primeiro round

5 - Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) venceu Harry Hardwick (ING) por nocaute técnico no primeiro round

6 - Peso pesado (até 120,2kg): Ante Delija (CRO) venceu Marcin Tybura (POL) por nocaute técnico no primeiro round

7 - Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) venceu Brendson Ribeiro (BRA) por nocaute técnico no primeiro round

Lutas ainda por acontecer

8 - Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

9 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)

10 - Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

11 - Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

12 - Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

13 - Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)