Imanov x Borralho: IA prevê como será luta principal do UFC Paris

O UFC Paris 2025 acontece neste sábado (6), na Accor Arena. Com as preliminares começando às 13h (de Brasília), o UFC Fight Pass também transmite o card principal do evento entre o francês Nassourdine Imanov e o brasileiro Caio Borralho, num confronto de peso-médio.

O confronto entre Imanov x Borralho coloca frente a frente dois lutadores do top 10 dos pesos-médios. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, analisar o panorama da principal luta da noite. Confira.

Segundo a IA, o francês deve apostar em muita movimentação e precisão durante a trocação, para evitar quedas, já que prefere manter a luta em pé. O lutador de 1,91m leva vantagem no alcance de golpes, além de contar com o apoio da torcida local, que pode influenciar em sua motivação.

Por outro lado, Caio Borralho é conhecido pela sua capacidade em controlar os adversários, misturando a luta livre com transições diretas para finalizações. Com 1,85m, o brasileiro conta com a versatilidade de saber lutar em pé ou no solo. No entanto, segundo a IA, o ideal seria levar o confronto para o chão.

Confira a previsão da IA para o UFC Paris 2025

Apesar do equilíbrio entre os competidores, a ferramenta de Inteligência Artificial acredita que o francês Imanov vence o confronto por decisão unânime. Segundo ela, a trocação precisa, combinada com a defesa de quedas serão o suficiente para frustrar o objetivo do adversário.

A IA apontou ainda que Imanov deve pontuar com combinações em pé, evitando longos períodos no solo. No entanto, a luta será decidida nos detalhes, com isso, Borralho tem boas chances de matar o confronto, se conseguir impor seu estilo de luta.