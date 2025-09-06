A derrota deste sábado para Nassourdine Imavov, no UFC Paris, deixou Caio Borralho fora da lista dos premiados com o tradicional bônus por evento. A organização distribuiu quatro premiações de US$ 50 mil (cerca de R$ 271 mil) de "performances da noite" para Benoit St. Denis, Mason Jones, Ante Delija e Kauê Fernandes.

continua após a publicidade

➡️Festa de nocautes e derrotas do Brasil: resultados do UFC Paris

Ao todo, são mais de R$ 1 milhão de bônus distribuídos a cada evento do UFC para os atletas com os melhores desempenhos. É uma bolada extra paga pelo chefão Dana White, fora salários e premiações por vitórias.

Caio Borralho: 'Eu vou voltar'

Caio Borralho e Imavov fizeram uma luta técnica no UFC Paris, mas a precisão e velocidade do franco-russo fizeram a diferença ao longo de cinco rounds. Ao final do duelo, Imavov declarou que é o próximo a lutar pelo cinturão e pediu para o torcedor francês "pegar leve" com Borralho. O brasileiro, por sua vez, afirmou que precisa reencontrar a adrenalina.

continua após a publicidade

— Obrigado França pelo apoio. Eu sabia que vocês eram uma das grandes torcidas do MMA e isso foi provado hoje. Pessoal, hoje é o segundo aniversário do meu filho. Liam, feliz aniversário! Eu preciso achar minha adrenalina de volta, não motivação, mas a adrenalina. Eu vou voltar!

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Como foi o UFC de Paris

O Brasil não foi bem no duelo com a França no UFC Paris. Lutadores brasileiros perderam os três duelos e apenas Kauê Fernandes venceu na noite parisiense, superando o inglês Harry Hardwick. Na luta principal, Caio Borralho amargou sua primeira derrota nos últimos dez anos e foi superado por Nassourdine Imavov.

continua após a publicidade

Na luta co-principal da noite, o brasileiro Maurício Ruffy conheceu sua primeira derrota dentro do Ultimate. O peso leve foi dominado pelo francês Benoit St. Denis e acabou finalizado no segundo assalto.

O UFC Paris teve um card preliminar com uma taxa 100% de interrupções - foram seis nocautes e uma finalização. A norte-americana Sam Hughes abriu os trabalhos com um mata-leão sobre Shauna Bannon, e foi seguida por vitórias de Rinat Fakhretdinov, Robert Bryczek e Sam Patterson - todas por nocaute.