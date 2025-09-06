Acompanhe ao vivo: UFC Paris com quatro brasileiros em ação
Acompanhe o UFC Paris ao vivo no LANCE!
O UFC Paris deste sábado terá, nas lutas principais os brasileiros Caio Borralho e Maurício Ruffy enfrentando Nassourdine Imavov e Benoit St. Denis respectivamente. Ambos os duelos podem ajudar a definir os rumos das categorias peso médio e peso leve. O Brasil também está envolvido no octógono parisiense com Kauê Fernandes (enfrenta Harry Hardwick) e Brendson Ribeiro (mede forças com Oumar Sy). Acompanhe todos os principais momentos do UFC Paris AO VIVO no LANCE! - Atualização: fim da sexta luta, com Ante Delija nocauteando Marcin Tybura no primeiro round!
Peso pesado (até 120,2kg): Ante Delija (CRO) venceu Marcin Tybura (POL) por nocaute técnico no primeiro round
Estreia perfeita de Delija no UFC, que conecta logo no início da luta e derruba Tybura! Vingança para o croata, que havia perdido para o polonês há dez anos.
Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) venceu Harry Hardwick (ING) por nocaute técnico no primeiro round
Kauê tem atuação de gala, machuca as duas pernas de Hardwick, que não aguenta e a luta acaba em nocaute técnico no primeiro round!
Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) venceu Trey Waters (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Sam Patterson conecta bons golpes, deixa Walters tonto e obriga o árbitro a intervir. Patterson nocauteou Walters em pé em menos de cinco minutos!
Peso médio (até 83,9kg): Robert Bryczek (POL) venceu Brad Tavares (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
Após castigar Tavares no primeiro round, Bryczek voltou agressivo após um segundo round mais equilibrado e nocauteou o norte-americano no último assalto!
Peso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Frakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute técnico no primeiro round
Na segunda luta, Rinat Fakhretdinov nocauteou Andreas Gustafsson no primeiro round!
Peso palha (até 52,1kg): Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização (mata-leão) no segundo round
Primeira luta do UFC Paris chega ao fim, com ótima vitória de Sam Hughes. A norte-americana dominou a irlandesa no chão e conseguiu um mata-leão aos 1m58s do segundo assalto.
➡️Veja a finalização de Sam Hughes sobre Shauna Bannon
RESULTADOS AO VIVO DO UFC PARIS
UFC Fight Night — Paris, FRA - AO VIVO
Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card preliminar — a partir de 13h
1 - Peso palha (até 52,1kg): Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização (mata-leão) no segundo round
2 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Frakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute técnico no primeiro round
3 - Peso médio (até 83,9kg): Robert Bryczek (POL) venceu Brad Tavares (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
4 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) venceu Trey Waters (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
5 - Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) venceu Harry Hardwick (ING) por nocaute técnico no primeiro round
6 - Peso pesado (até 120,2kg): Ante Delija (CRO) venceu Marcin Tybura (POL) por nocaute técnico no primeiro round
7 - Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)
Card principal — a partir de 16h
8 - Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)
9 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)
10 - Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
11 - Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
12 - Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
13 - Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
