O peso pena Patricio Pitbull resolveu não lutar após o adversário Losene Keita não bater o peso limite durante a pesagem do UFC Paris, na manhã desta sexta-feira. O belga bateu mais de um quilo acima do limite permitido, subindo à balança com 67,5kg (149 libras).

No Instagram, o brasileiro revelou as razões que o fizeram cancelar a luta - uma vez que o adversário não bateu o peso, Pitbull estava desobrigado a aceitar lutar. Normalmente, quando ocorre esse tipo de erro, há negociações nas quais o infrator acaba cedendo parte de seu salário ao adversário.

Porém, como diz Pitbull, Keita já tinha todas as vantagens e, mesmo assim, não bateu o peso.

- Ele falou na entrevista que era mais rápido, mais forte, mais novo. Eu dei todas essas vantagens para ele, além de permitir que a luta fosse em Paris. Ele dirigiu apenas duas horas para chegar, então não teve sofrimento. O peso dele estava baixo, ele chegou com 74kg, igual a mim. E ele não bateu o peso. O limite da nossa categoria é de 145 libras (65,7kg). E as comissões ainda deixam a gente bater uma libra acima. Ele não bateu 147 ou 148, bateu 149 libras (67,5kg). Eu dei todas essas vantagens, ele não tem jet lag, não tem problema com adaptação do sono. E eu não vou dar mais essa vantagem a ele. Eu não luto mais por dinheiro e sim por legado.

Maurício Ruffy está pronto para representar o Brasil (Foto: Instagram UFC Brasil)

Losene Keita foi o único atleta a não bater o peso para o UFC Paris. Com isso, agora quatro brasileiros estarão em ação no evento deste sábado: Caio Borralho, Maurício Ruffy, Kauê Fernandes e Brendson Ribeiro. Todos bateram o peso, assim como seus adversários e os quatro estão confirmados para entrar em ação neste sábado.

Resultados da Pesagem

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

*Lembrando que há uma libra de tolerância em lutas que não são pelo cinturão

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (83,9kg) x Caio Borralho (83,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (70,3kg) x Maurício Ruffy (70,7kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (92,9kg) x Paul Craig (92,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (70,7kg) x Mason Jones (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (77,1kg) x Rhys McKee (77,1kg)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (65,7kg) x Losene Keita (67,5kg) - luta cancelada

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (66,1kg) x Robert Ruchala (66,1kg)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (93,4kg) x Brendson Ribeiro (93,4kg)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (116,2kg) x Ante Delija (108,4kg)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (70,3kg) x Harry Hardwick (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (77,1kg) x Trey Waters (77,5kg)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (84,3kg) x Robert Bryczek (84,3kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (77,5kg) x Rinat Frakhretdinov (77,1kg)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (52,6kg) x Sam Hughes (52,6kg)