menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC Paris: Brasileiro tem luta cancelada após rival não bater peso

Pitbull não irá mais lutar, após Losene Keita ficar mais de um aquilo acima

Erro de adversário cancela luta de Pitbull (Foto: Instagram UFC Brasil)
imagem cameraErro de adversário cancela luta de Pitbull (Foto: Instagram UFC Brasil)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
09:08
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Patricio Pitbull cancelou luta no UFC Paris.
O adversário, Losene Keita, não bateu o peso.
Keita pesou 67,5kg, mais de um quilo acima do limite.
Pitbull não aceitou lutar por razões de igualdade.
Quatro brasileiros confirmados para o evento.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O peso pena Patricio Pitbull resolveu não lutar após o adversário Losene Keita não bater o peso limite durante a pesagem do UFC Paris, na manhã desta sexta-feira. O belga bateu mais de um quilo acima do limite permitido, subindo à balança com 67,5kg (149 libras).

continua após a publicidade

Relacionadas

No Instagram, o brasileiro revelou as razões que o fizeram cancelar a luta - uma vez que o adversário não bateu o peso, Pitbull estava desobrigado a aceitar lutar. Normalmente, quando ocorre esse tipo de erro, há negociações nas quais o infrator acaba cedendo parte de seu salário ao adversário.

Porém, como diz Pitbull, Keita já tinha todas as vantagens e, mesmo assim, não bateu o peso.

- Ele falou na entrevista que era mais rápido, mais forte, mais novo. Eu dei todas essas vantagens para ele, além de permitir que a luta fosse em Paris. Ele dirigiu apenas duas horas para chegar, então não teve sofrimento. O peso dele estava baixo, ele chegou com 74kg, igual a mim. E ele não bateu o peso. O limite da nossa categoria é de 145 libras (65,7kg). E as comissões ainda deixam a gente bater uma libra acima. Ele não bateu 147 ou 148, bateu 149 libras (67,5kg). Eu dei todas essas vantagens, ele não tem jet lag, não tem problema com adaptação do sono. E eu não vou dar mais essa vantagem a ele. Eu não luto mais por dinheiro  e sim por legado.

continua após a publicidade
Maurício Ruffy está pronto para representar o Brasil (Foto: Instagram UFC Brasil)

Losene Keita foi o único atleta a não bater o peso para o UFC Paris. Com isso, agora quatro brasileiros estarão em ação no evento deste sábado: Caio Borralho, Maurício Ruffy, Kauê Fernandes e Brendson Ribeiro. Todos bateram o peso, assim como seus adversários e os quatro estão confirmados para entrar em ação neste sábado.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultados da Pesagem
UFC Fight Night — Paris, FRA

 Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

*Lembrando que há uma libra de tolerância em lutas que não são pelo cinturão

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (83,9kg) x Caio Borralho (83,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (70,3kg) x Maurício Ruffy (70,7kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (92,9kg) x Paul Craig (92,9kg)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (70,7kg) x Mason Jones (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (77,1kg) x Rhys McKee (77,1kg)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (65,7kg) x Losene Keita (67,5kg) - luta cancelada

Card preliminar — a partir de 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (66,1kg) x Robert Ruchala (66,1kg)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (93,4kg) x Brendson Ribeiro (93,4kg)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (116,2kg) x Ante Delija (108,4kg)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (70,3kgx Harry Hardwick (70,7kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (77,1kg) x Trey Waters (77,5kg)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (84,3kg) x Robert Bryczek (84,3kg)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (77,5kg) x Rinat Frakhretdinov (77,1kg)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (52,6kg) x Sam Hughes (52,6kg)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias