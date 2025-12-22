Após importante vitória no último sábado, Anderson Silva recebeu um inusitado desafio para o seu retorno ao boxe: ex-peso médio do UFC e atualmente se dedicando ao wrestling amador, Yoel Romero pediu uma luta com o ''Spider'' no boxe.

O cubano fez a declaração após vencer o título interino do RAF, evento de wrestling amador, que conta com atuais e antigos grandes nomes do UFC, como Bo Nickal, Chad Mendes, Michael Chandler, além de grandes nomes da luta olímpica, casos de Kyle Dake, Akhmed Tazhudinov e Wyatt Hendrickson.

Romero, que foi medalha de prata na luta olímpica em Sydney-2000, chegou a disputar o cinturão interino peso médio do UFC, mas acabou sendo derrotado por Robert Whittaker. Além da prata em Sydney, o cubano também foi campeão mundial de luta olímpica em 1999. Desde que deixou o Ultimate, Yoel já lutou no boxe sem luvas (bare knuckle) e tem se dedicado ao RAF. Aos 48 anos, o ''Soldado de Deus'' também quer lutar o boxe tradicional e tem Silva como principal alvo:

- Eu quero todos os esportes. Fiquem de olho porque estou indo para o boxe. Você viu o que aconteceu? Anderson Silva derrotou Tyron (Woodley). Mas ele desafiou o nome errado. Ele disse que queria lutar com o Chris Weidman. Qual é, Silva? Você sabe que eu sou o cara. Você tem que lutar comigo e eu preciso lutar com você. Vamos nessa! No boxe, vamos fazer isso, Anderson! Ele foi incrível (nessa última luta) Por isso quero enfrentá-lo no boxe… - comentou o cubano em entrevista ao canal ''The Schmo''.

Yoel Romero já lutou no peso médio do UFC (FOTO: Divulgação/UFC)

Anderson Silva deve enfrentar Weidman em breve

Responsável por tirar o título peso médio do UFC de Anderson, Chris Weidman deve ser o próximo adversário do brasileiro nos ringues de boxe. O ''All-American'' enfrentaria Silva no último sábado, mas sofreu uma lesão e foi substituído por Tyron Woodley.

Após nocautear Woodley no segundo assalto, Anderson Silva voltou a desafiar Weidman, que usou as redes sociais para confirmar que, assim que melhorasse de sua lesão, estaria pronto para enfrentar o ''Spider''.