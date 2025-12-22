menu hamburguer
Lutas

Ex-destaque do UFC, medalhista olímpico desafia Anderson Silva no boxe

Cubano conquistou medalha de prata e chegou a disputar cinturão do UFC

João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
12:00
Anderson Silva recebeu desafio de Romero (Foto: Divulgação Netflix/MVP)
Anderson Silva recebeu desafio de Romero (Foto: Divulgação Netflix/MVP)
Anderson Silva recebeu desafio de Yoel Romero para luta de boxe
Romero, ex-peso médio do UFC, conquistou título interino do RAF
Ele deseja lutar contra Silva após vitória sobre Tyron Woodley
Após importante vitória no último sábado, Anderson Silva recebeu um inusitado desafio para o seu retorno ao boxe: ex-peso médio do UFC e atualmente se dedicando ao wrestling amador, Yoel Romero pediu uma luta com o ''Spider'' no boxe. 

O cubano fez a declaração após vencer o título interino do RAF, evento de wrestling amador, que conta com atuais e antigos grandes nomes do UFC, como Bo Nickal, Chad Mendes, Michael Chandler, além de grandes nomes da luta olímpica, casos de Kyle Dake, Akhmed Tazhudinov e Wyatt Hendrickson.

Romero, que foi medalha de prata na luta olímpica em Sydney-2000, chegou a disputar o cinturão interino peso médio do UFC, mas acabou sendo derrotado por Robert Whittaker. Além da prata em Sydney, o cubano também foi campeão mundial de luta olímpica em 1999. Desde que deixou o Ultimate, Yoel já lutou no boxe sem luvas (bare knuckle) e tem se dedicado ao RAF. Aos 48 anos, o ''Soldado de Deus'' também quer lutar o boxe tradicional e tem Silva como principal alvo:

- Eu quero todos os esportes. Fiquem de olho porque estou indo para o boxe. Você viu o que aconteceu? Anderson Silva derrotou Tyron (Woodley). Mas ele desafiou o nome errado. Ele disse que queria lutar com o Chris Weidman. Qual é, Silva? Você sabe que eu sou o cara. Você tem que lutar comigo e eu preciso lutar com você. Vamos nessa! No boxe, vamos fazer isso, Anderson! Ele foi incrível (nessa última luta) Por isso quero enfrentá-lo no boxe… - comentou o cubano em entrevista ao canal ''The Schmo''. 

Yoel Romero já lutou no peso médio do UFC (FOTO: Divulgação/UFC)
Yoel Romero já lutou no peso médio do UFC (FOTO: Divulgação/UFC)

Anderson Silva deve enfrentar Weidman em breve

Responsável por tirar o título peso médio do UFC de Anderson, Chris Weidman deve ser o próximo adversário do brasileiro nos ringues de boxe. O ''All-American'' enfrentaria Silva no último sábado, mas sofreu uma lesão e foi substituído por Tyron Woodley.

Após nocautear Woodley no segundo assalto, Anderson Silva voltou a desafiar Weidman, que usou as redes sociais para confirmar que, assim que melhorasse de sua lesão, estaria pronto para enfrentar o ''Spider''.

