O Ultimate divulgou o pôster oficial do UFC 321, evento que terá duas disputas de título e ocorre no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi. Na luta principal, o campeão peso pesado Tom Aspinall defende seu cinturão contra Cyril Gane, enquanto as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern se enfrentam pelo cinturão peso palha vago.

Como é comum, a arte gráfica deu destaque aos dois principais combates da noite, com fotos dos quatro atletas se encarando.

A vencedora de Jandiroba e Dern se tornará a quarta mulher brasileira a ganhar um título do UFC, após vitórias de Amanda Nunes, Cris Cyborg e Jéssica Andrade.

Amanda foi campeã peso galo e peso pena, enquanto Cyborg conquistou o título peso pena e Andrade foi a rainha do peso palha.

Pôster oficial do UFC 321 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Revanche pelo título do UFC

Jandiroba e Dern já se enfrentaram antes, com vitória da campeã mundial de jiu-jitsu Mackenzie Dern por decisão unânime. O primeiro duelo entre as duas aconteceu no dia 12 de dezembro de 2020. Desde então, Mackenzie lutou nove vezes, com cinco vitórias e quatro derrotas - ela vem de dois triunfos seguidos e é a atual número cinco do ranking da categoria.

Virna Jandiroba, por outro lado, se reinventou desde a derrota para Dern e subiu para a primeira posição do ranking, empatada com Tatiana Suárez. Virna lutou sete vezes e conquistou seis vitórias e apenas uma derrota. Ela está em uma incrível sequência de cinco triunfos e não perde desde outubro de 2021.

Primeira defesa do novo campeão peso pesado

Um dos melhores kickboxers do peso pesado, Gane é o atual número um do ranking da divisão e só perdeu para a nata da divisão - com um cartel de 13 vitórias e duas derrotas, seus reveses foram simplesmente para Jon Jones e Francis Ngannou, dois ex-campeões do peso pesado.

Tom Aspinall, por sua vez, foi elevado à condição de campeão mundial linear do peso pesado após a aposentadoria de Jon Jones. O inglês chegou a defender seu cinturão interino e agora terá a oportunidade de continuar construindo seu legado diante do francês Cyril Gane.