menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Campeã do UFC, Kayla Harrison descarta luta com Amanda Nunes ainda este ano

Norte-americana disse que deve defender seu cinturão apenas em 2026

Amanda Nunes deve voltar ao UFC contra Kayla Harrison (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)
imagem cameraAmanda Nunes deve voltar ao UFC contra Kayla Harrison (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
14:10
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Atual campeã do UFC, Kayla Harrison descartou luta com Amanda Nunes ainda neste ano.
Ela disse se preparar para lutar no início de 2026.
Kayla Harrison e Amanda Nunes já foram companheiras de equipe e agora devem se enfrentar no UFC.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A esperança do torcedor brasileiro de ver a ex-campeã dupla do UFC Amanda Nunes de volta em 2025 parece ter sofrido um duro golpe. Atual dona do cinturão peso galo, Kayla Harrison praticamente descartou enfrentar a ‘’Leoa’’ neste ano, e diz que a ideia para seu retorno é no primeiro trimestre do ano que vem.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, Harrison disse que não vai esperar a notícia de sua luta com Amanda para sempre e revelou que irá pedir outra adversária, caso a luta não seja casada logo.

- Eu conversei com meus treinadores sobre o quanto iremos esperar (para a luta com Amanda Nunes acontecer). Se eu não tiver notícias até uma data específica, eu irei pedir outra luta. Não é justo com a divisão. Quero ser uma campeã consciente, a janela de oportunidade que temos como lutadoras é muito curta e quero respeitar a carreira de minhas colegas de profissão. Eu acho que a luta com Amanda vai acontecer, ela está pronta e eu também. Estamos esperando pelos detalhes - comentou Kayla Harrison, que deu uma breve ideia de quando o duelo deve acontecer:

continua após a publicidade

- Com certeza, eu quero lutar no início do ano que vem. Com certeza.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️EXCLUSIVO L!: Charles Do Bronx admite emoção com UFC Rio e inspiração em Anderson Silva

Estrelas do UFC, Amanda Nunes e Kayla treinaram juntas

Amanda e Kayla foram companheiras de equipe (Foto: Reprodução Instagram Kayla Harrison)
Amanda e Kayla foram companheiras de equipe (Foto: Reprodução Instagram Kayla Harrison)

Campeã olímpica de judô, Kayla Harrison iniciou sua carreira no MMA treinando na American Top Team, mesma academia que elevou Amanda Nunes à condição de melhor do mundo. As duas treinaram juntas por muito tempo.

Porém, quando ficou claro, que um duelo entre Kayla e Amanda parecia inevitável, a própria brasileira tomou a iniciativa de mudar de time, mas acabou se aposentando depois. Neste período, Harrison ainda estava na PFL.

continua após a publicidade

Porém, Kayla acabou assinando com o UFC e, após duas vitórias, conquistou o cinturão em cima de Julianna Pena, na mesma noite que Amanda anunciou seu retorno. A luta foi casada na hora por Dana White, presidente do UFC.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias