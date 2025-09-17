Kayla Harrison e Amanda Nunes já foram companheiras de equipe e agora devem se enfrentar no UFC.

A esperança do torcedor brasileiro de ver a ex-campeã dupla do UFC Amanda Nunes de volta em 2025 parece ter sofrido um duro golpe. Atual dona do cinturão peso galo, Kayla Harrison praticamente descartou enfrentar a ‘’Leoa’’ neste ano, e diz que a ideia para seu retorno é no primeiro trimestre do ano que vem.

Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, Harrison disse que não vai esperar a notícia de sua luta com Amanda para sempre e revelou que irá pedir outra adversária, caso a luta não seja casada logo.

- Eu conversei com meus treinadores sobre o quanto iremos esperar (para a luta com Amanda Nunes acontecer). Se eu não tiver notícias até uma data específica, eu irei pedir outra luta. Não é justo com a divisão. Quero ser uma campeã consciente, a janela de oportunidade que temos como lutadoras é muito curta e quero respeitar a carreira de minhas colegas de profissão. Eu acho que a luta com Amanda vai acontecer, ela está pronta e eu também. Estamos esperando pelos detalhes - comentou Kayla Harrison, que deu uma breve ideia de quando o duelo deve acontecer:

- Com certeza, eu quero lutar no início do ano que vem. Com certeza.

Estrelas do UFC, Amanda Nunes e Kayla treinaram juntas

Amanda e Kayla foram companheiras de equipe (Foto: Reprodução Instagram Kayla Harrison)

Campeã olímpica de judô, Kayla Harrison iniciou sua carreira no MMA treinando na American Top Team, mesma academia que elevou Amanda Nunes à condição de melhor do mundo. As duas treinaram juntas por muito tempo.

Porém, quando ficou claro, que um duelo entre Kayla e Amanda parecia inevitável, a própria brasileira tomou a iniciativa de mudar de time, mas acabou se aposentando depois. Neste período, Harrison ainda estava na PFL.

Porém, Kayla acabou assinando com o UFC e, após duas vitórias, conquistou o cinturão em cima de Julianna Pena, na mesma noite que Amanda anunciou seu retorno. A luta foi casada na hora por Dana White, presidente do UFC.