Paulo Borrachinha e Caio Borralho vêm desenhando a mais nova rivalidade entre brasileiros dentro do UFC. Os dois começaram a discutir após ambos terem se oferecido para substituir Anthony Hernandez contra Reinier De Ridder no UFC Vancouver do mês que vem.

Borrachinha declarou que havia recebido a oferta de luta, mas disse que aceitava lutar três rounds em outubro ou cinco rounds em novembro contra De Ridder. O UFC acabou não aceitando a contra-oferta do brasileiro e escolheu Brendan Allen para substituir Hernández.

Antes do anúncio da nova luta, porém, Caio Borralho usou o X (antigo Twitter) para dizer que aceitava lutar cinco rounds com De Ridder, e que não era ‘’um otário como um cara qualquer que aceitou apenas três rounds’’, claramente se referindo a Borrachinha.

Paulo, então, ironizou as declarações de Borralho, dizendo que não sabia quem era ‘’Boreado’’ e que o atleta da Fighting Nerds era relevante apenas para o público brasileiro (chamado por ele de Bostil), descartando uma possível luta entre os dois.

Borralho, por sua vez, resgatou vídeos de Tamara Alves, esposa e empresária de Borrachinha, em que ela menciona Caio e disse ser ‘’engraçado’’ que Paulo o ache irrelevante.

- Engraçado o Borrachinha falando que sou irrelevante e que só bostileiro (brasileiro) que fala de mim…se vocês forem na página do instagram da mulher dele tem não só um, mas dois vídeos falando da minha pessoa - ironizou Caio.

Caio Borralho ironizou Borrachinha (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Rivalidade com Fighting Nerds no UFC

Na última semana, Paulo Borrachinha parece ter criado uma rivalidade não só com Caio Borralho, mas também com outros membros da Fighting Nerds. Após ter deixado um comentário criticando a equipe no Instagram do jornalista Laerte Viana, Borrachinha foi duramente criticado por Jean Silva, outro membro dos Nerds.

O peso pena declarou que não teria problema em ‘’sair na mão’’ com Borrachinha na rua, uma vez que a diferença de peso faz com que uma luta entre os dois seja bastante improvável.