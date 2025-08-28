menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Dana White anuncia luta entre brasileiras pelo título mundial vago do UFC; entenda

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern farão revanche valendo cinturão peso palha

Jandiroba vs Dern - duelo de brasileras no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraJandiroba vs Dern - duelo de brasileras no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
23:20
Dana White anunciou lutas para eventos do UFC.
Weilli Zhang irá vagar o cinturão até 52kg.
Virna Jandiroba enfrenta Mackenzie Dern pelo cinturão peso palha no UFC 321.
Tom Aspinall defende seu cinturão peso pesado contra Cyril Gane.
Umar Nurmagomedov luta contra Mario Bautista pela divisão dos galos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O presidente do UFC Dana White usou suas redes sociais para anunciar uma série de lutas para os próximos eventos da organização. Entre os principais anúncios, está o de que a campeã até 52kg Weilli Zhang irá vagar o seu cinturão para disputar o título até 57kg contra Valentina Shevchenko. Com isso, duas brasileiras vão disputar o cinturão peso palha que fica vago: Virna Jandiroba enfrenta Mackenzie Dern na luta co-principal do UFC 321, que ocorre no  dia 25 de outubro, em Abu Dhabi.

Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern.

Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling, Dern venceu as duas últimas e já tem uma vitória sobre Virna Jandiroba - as duas lutaram em Dezembro de 2020, quando Mackenzie levou a melhor na decisão unânime dos jurados

Brasileiras serão coadjuvantes no UFC 321

Na luta principal do UFC 321, o recém-coroado campeão linear peso pesado Tom Aspinall fará a primeira defesa do cinturão diante do francês Cyril Gane, ex-campeão interino.

Aspinall foi alçado a campeão linear após a aposentadoria de Jon Jones, que foi criticado pelos fãs por se recusar a lutar contra o inglês.

Além de Aspinal x Gane, outro duelo de pesados promete abalar as estruturas do octógono no Oriente Médio, com o brasileiro Jailton ‘’Malhadinho’’ Almeida buscando uma chance pelo título diante do russo Alexander Volkov.

Outro duelo anunciado para Abu Dhabi será entre o russo Umar Nurmagomedov, primo do lendário Khabib Nurmagomedov, contra o norte-americano Mario Bautista, pela divisão dos galos.

Campeão Tom Aspinall defende cinturão (Foto: Reprodução Instagram UFC)

