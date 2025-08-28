O presidente do UFC Dana White usou suas redes sociais para anunciar uma série de lutas para os próximos eventos da organização. Entre os principais anúncios, está o de que a campeã até 52kg Weilli Zhang irá vagar o seu cinturão para disputar o título até 57kg contra Valentina Shevchenko. Com isso, duas brasileiras vão disputar o cinturão peso palha que fica vago: Virna Jandiroba enfrenta Mackenzie Dern na luta co-principal do UFC 321, que ocorre no dia 25 de outubro, em Abu Dhabi.

Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern.

Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling, Dern venceu as duas últimas e já tem uma vitória sobre Virna Jandiroba - as duas lutaram em Dezembro de 2020, quando Mackenzie levou a melhor na decisão unânime dos jurados

Brasileiras serão coadjuvantes no UFC 321

Na luta principal do UFC 321, o recém-coroado campeão linear peso pesado Tom Aspinall fará a primeira defesa do cinturão diante do francês Cyril Gane, ex-campeão interino.

Aspinall foi alçado a campeão linear após a aposentadoria de Jon Jones, que foi criticado pelos fãs por se recusar a lutar contra o inglês.

Além de Aspinal x Gane, outro duelo de pesados promete abalar as estruturas do octógono no Oriente Médio, com o brasileiro Jailton ‘’Malhadinho’’ Almeida buscando uma chance pelo título diante do russo Alexander Volkov.

Outro duelo anunciado para Abu Dhabi será entre o russo Umar Nurmagomedov, primo do lendário Khabib Nurmagomedov, contra o norte-americano Mario Bautista, pela divisão dos galos.