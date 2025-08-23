menu hamburguer
De vitória de brasileiro a nocautes em segundos: confira todos os resultados do UFC Xangai

Evento foi realizado em Xangai, China

Yi Zha vence no UFC Xangai. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC).
imagem cameraYi Zha vence no UFC Xangai. (Foto por Jeff Bottari/Zuffa LLC).
Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
17:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Johnny Walker se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma luta principal do UFC, em 2025, ao derrotar Mingyang Zhang, no UFC Xangai, neste sábado (23).  Desacreditado, o brasileiro começou a luta de forma inusitada, mas derrotou o dono da casa ainda no segundo round. Outros destaques do evento ficaram com dois nocautes em menos de um minuto. Confira com o Lance! todos os resultados, além dos melhores momentos do card principal e preliminar.

Como foi a noite de lutas no UFC Xangai?

Após o card preliminar, os principais duelos da noite do UFC Xangai tiveram início agendado para às 7h (de Brasília). O evento teve confrontos cheios de intensidade e vitórias contundentes entre grandes nomes do mundo das lutas.

Taiyilake Nueraji x Kiefer Crosbie

Em estreia no Ultimate, o chinês Nueraji abriu o card principal do UFC Xangai com vitória. O dono da casa derrotou o irlandês Crosbie por nocaute técnico aos 3 minutos e 33 segundos do 1ª round. Na luta dos peso-médio, Taiyilake mostrou superioridade desde o início, encaixando golpes conscientes e eficientes. Na primeira parcial, o lutador acertou um direto no oponente, que levou Kiefer a knockdown.

Aljamain Sterling x Brian Ortega

Na luta co-principal do UFC Xangai, o norte-americano Sterling venceu o compatriota Ortega por decisão unânime (50-45-50-45, 50-45). O Aljamain não sentiu pressão do rival e foi mais preciso. O americano foi agressivo, mas não esqueceu de trabalhar a técnica e movimentação. Brian sofreu com muitos golpes do adversário e não conseguiu encaixar os ataques.

Sergei Pavlovich x Waldo Cortes-Acosta

Assim como na luta anterior, o russo Pavlovich venceu o sul-americano Cortes-Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28). Na luta dos peso-pesados do UFC Xangai, ambos os lutadores mostraram estratégias parecidas. Sergei, entretanto, golpeou mais que Waldo, o que foi essencial para a superar o oponente.

Kyle Daukas x Michel Pereira

O brasileiro Michel Pereira foi derrotado de forma brutal no UFC Xangai. O norte-americado Daukas nocauteou Michel em apenas 43 segundos. Kyle não deu tempo para uma luta morna e começou pressionando desde os primeiros segundos. Um cruzado na ponta do queijo derrubou Pereira, que não conseguiu reagir e foi vítima de mais alguns socos no ground and poud. O árbitro interrompeu a luta e o americano venceu por nocaute técnico.

Yi Zha x Westin Wilson

Yi Zha e Westin Wilson protagonizaram a luta mais rápida do UFC Xangai. O chinês nocauteou o norte-americano em apenas 37 segundos. Com um cruzado, o dono da casa deixou o oponente tonto e acertou mais socos na sequência. O árbitro não teve outra alternativa e encerrou o confronto dos pesos-pena.

Charles Johnson x Lone´er Kavanagh

No card preliminar do UFC Xangai, Charles Johnson derrotou o inglês Kavanagh com nocaute violento aos 4 minutos e 35 segundos do 2ª round. No início, o norte-americano enfrentou dificuldades para encaixar golpes e ser ofensivo. Porém, no final da segunda parcial, um cruzado certeiro no queixo do oponente foi o suficiente para consagrar a vitória por nocaute.

Luta principal da noite: Johnny Walker x Mingyang Zhang 

Na luta principal do UFC Xangai, Johnny Walker venceu o chinês Mingyang Zhang por nocaute no 2ª round. O brasileiro voltou a vencer e se consagrou o campeão da perfomance da noite.

Primeiro round

O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.

Segundo round

No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês  com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro, no 2ª roud aos 2m37s.

Confira todos os resultados do UFC Xangai

Card principal

  • Johnny Walker derrotou Zhang Mingyang por nocaute técnico no 2ª roud aos 2m37s
  • Aljmain Sterling derrotou Brian Ortega por decisão unânime (50-45-50-45, 50-45)
  • Sergei Pavlovich derrotou Waldo Cortes-Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
  • Sumudaerji derrotou Kevin Borjas por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
  • Taiyilake Nueraji derrotou Kiefer Crosbie por nocaute técnico no 1ª round aos 3m33s

Card preliminar

  • Gauge Young derrotou Maheshate por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
  • Charles Johnson derrotou Lone`er Kavanagh por nocaute no 2ª round aos 4m35s
  • Rong Zhu derrotou Austin Hubbard por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
  • Kyle Daukaus derrotou Michel Pereira por nocaute no 1ª round aos 43s
  • Yi Zha derrotou Westin Wilson por nocaute no 1ª tempo aos 37s
  • Si Young You derrotou Xiao Long por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
  • Uran Satybaldiev derrotou Diyar Nurgozhay por finalização no 1ª round aos 2m45s
Walker ganhou bônus no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Español)
Walker ganhou bônus no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC Español)

