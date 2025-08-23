De vitória de brasileiro a nocautes em segundos: confira todos os resultados do UFC Xangai
Evento foi realizado em Xangai, China
Johnny Walker se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma luta principal do UFC, em 2025, ao derrotar Mingyang Zhang, no UFC Xangai, neste sábado (23). Desacreditado, o brasileiro começou a luta de forma inusitada, mas derrotou o dono da casa ainda no segundo round. Outros destaques do evento ficaram com dois nocautes em menos de um minuto. Confira com o Lance! todos os resultados, além dos melhores momentos do card principal e preliminar.
Como foi a noite de lutas no UFC Xangai?
Após o card preliminar, os principais duelos da noite do UFC Xangai tiveram início agendado para às 7h (de Brasília). O evento teve confrontos cheios de intensidade e vitórias contundentes entre grandes nomes do mundo das lutas.
Taiyilake Nueraji x Kiefer Crosbie
Em estreia no Ultimate, o chinês Nueraji abriu o card principal do UFC Xangai com vitória. O dono da casa derrotou o irlandês Crosbie por nocaute técnico aos 3 minutos e 33 segundos do 1ª round. Na luta dos peso-médio, Taiyilake mostrou superioridade desde o início, encaixando golpes conscientes e eficientes. Na primeira parcial, o lutador acertou um direto no oponente, que levou Kiefer a knockdown.
Aljamain Sterling x Brian Ortega
Na luta co-principal do UFC Xangai, o norte-americano Sterling venceu o compatriota Ortega por decisão unânime (50-45-50-45, 50-45). O Aljamain não sentiu pressão do rival e foi mais preciso. O americano foi agressivo, mas não esqueceu de trabalhar a técnica e movimentação. Brian sofreu com muitos golpes do adversário e não conseguiu encaixar os ataques.
Sergei Pavlovich x Waldo Cortes-Acosta
Assim como na luta anterior, o russo Pavlovich venceu o sul-americano Cortes-Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28). Na luta dos peso-pesados do UFC Xangai, ambos os lutadores mostraram estratégias parecidas. Sergei, entretanto, golpeou mais que Waldo, o que foi essencial para a superar o oponente.
Kyle Daukas x Michel Pereira
O brasileiro Michel Pereira foi derrotado de forma brutal no UFC Xangai. O norte-americado Daukas nocauteou Michel em apenas 43 segundos. Kyle não deu tempo para uma luta morna e começou pressionando desde os primeiros segundos. Um cruzado na ponta do queijo derrubou Pereira, que não conseguiu reagir e foi vítima de mais alguns socos no ground and poud. O árbitro interrompeu a luta e o americano venceu por nocaute técnico.
Yi Zha x Westin Wilson
Yi Zha e Westin Wilson protagonizaram a luta mais rápida do UFC Xangai. O chinês nocauteou o norte-americano em apenas 37 segundos. Com um cruzado, o dono da casa deixou o oponente tonto e acertou mais socos na sequência. O árbitro não teve outra alternativa e encerrou o confronto dos pesos-pena.
Charles Johnson x Lone´er Kavanagh
No card preliminar do UFC Xangai, Charles Johnson derrotou o inglês Kavanagh com nocaute violento aos 4 minutos e 35 segundos do 2ª round. No início, o norte-americano enfrentou dificuldades para encaixar golpes e ser ofensivo. Porém, no final da segunda parcial, um cruzado certeiro no queixo do oponente foi o suficiente para consagrar a vitória por nocaute.
Luta principal da noite: Johnny Walker x Mingyang Zhang
Na luta principal do UFC Xangai, Johnny Walker venceu o chinês Mingyang Zhang por nocaute no 2ª round. O brasileiro voltou a vencer e se consagrou o campeão da perfomance da noite.
Primeiro round
O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.
Segundo round
No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro, no 2ª roud aos 2m37s.
Confira todos os resultados do UFC Xangai
Card principal
- Johnny Walker derrotou Zhang Mingyang por nocaute técnico no 2ª roud aos 2m37s
- Aljmain Sterling derrotou Brian Ortega por decisão unânime (50-45-50-45, 50-45)
- Sergei Pavlovich derrotou Waldo Cortes-Acosta por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
- Sumudaerji derrotou Kevin Borjas por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
- Taiyilake Nueraji derrotou Kiefer Crosbie por nocaute técnico no 1ª round aos 3m33s
Card preliminar
- Gauge Young derrotou Maheshate por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
- Charles Johnson derrotou Lone`er Kavanagh por nocaute no 2ª round aos 4m35s
- Rong Zhu derrotou Austin Hubbard por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
- Kyle Daukaus derrotou Michel Pereira por nocaute no 1ª round aos 43s
- Yi Zha derrotou Westin Wilson por nocaute no 1ª tempo aos 37s
- Si Young You derrotou Xiao Long por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
- Uran Satybaldiev derrotou Diyar Nurgozhay por finalização no 1ª round aos 2m45s
