Cris Cyborg e Jéssica Andrade também são ícones do MMA brasileiro, com carreiras de destaque.

Amanda Nunes se aposentou após dominar as divisões peso galo e pena, mas planeja voltar.

Esta é a segunda vez que brasileiras competem pelo cinturão no UFC.

Virna Jandiroba enfrentará Mackenzie Dern pelo título vago do peso palha no UFC 321 em 25 de outubro.

O UFC anunciou na última quinta-feira que a número um do ranking peso palha Virna Jandiroba irá enfrentar a quinta colocada Mackenzie Dern pelo título vago da categoria até 52kg. Esta será apenas a segunda vez que duas brasileiras se enfrentam pelo cinturão do UFC, mas também é garantia de que o Brasil terá uma nova campeã mulher.

No dia 25 de outubro, no UFC 321, Virna e Mackenzie lutarão para se tornar a quarta mulher brasileira campeã do Ultimate. Elas estarão seguindo os passos de nomes icônicos do MMA mundial como Amanda Nunes, Cris Cyborg e Jéssica Andrade.

Isso quer dizer que, independente do que aconteça na luta entre Alex Poatan e o campeão Magomed Ankalaev, o Brasil terá pelo menos dois campeões do UFC, já que atualmente Alexandre Pantoja é dono do título peso mosca.

Amanda Nunes, a primeira campeã brasileira do UFC

Amanda Nunes, dupla campeã do UFC

O apelido de ‘’Leoa’’ nunca serviu tão bem a alguém. Amanda Nunes superou dificuldades, se mudou para os Estados Unidos e, unindo talento nato com trabalho duro, fez história. Ela se tornou a primeira campeã brasileira da história do Ultimate em julho de 2016, ao finalizar Miesha Tate no histórico UFC 200.

Ela, então, limpou a divisão peso galo, fazendo incríveis cinco defesas de cinturão, antes de perder o título de forma inesperada para Julianna Pena. Na revanche, porém, Amanda mostrou que tudo não passou de uma pausa temporária e dominou a rival, recuperando o cinturão e se aposentando após mais uma última defesa.

Porém, durante seu domínio no peso galo, Nunes ainda conquistou o cinturão peso pena em cima de Cris Cyborg, em duelo que colocou frente à frente as duas melhores lutadoras de todos os tempos.

O peso pena feminino acabou sendo extinto do UFC por falta de desafiantes adequadas, mas a vitória sobre Cyborg fica para sempre no currículo estrelado de Amanda.

Com saudade da vida de lutadora profissional, Nunes anunciou recentemente que vai voltar a lutar, e é esperado que um combate com a atual campeã Kayla Harrison seja anunciado em breve.

Cris Cyborg, a pioneira do MMA feminino no Brasil

Cyborg, ex-campeã do UFC

Um dos maiores nomes do MMA mundial, Cris Cyborg tem o currículo mais estrelado do esporte. A brasileira simplesmente ganhou de quatro eventos internacionais. Além de ser campeã do UFC, a curitibana também ganhou cinturões no Invicta FC, no Bellator e na PFL.

Uma gigante do esporte brasileiro, Cris tem apenas duas derrotas profissionais em mais de 30 lutas, e detém triunfos sobre Larissa Pacheco, Cat Zingano, Holly Holm, Gina Carano, Julia Budd, entre muitas outras craques do MMA feminino.

Apesar de ter perdido o cinturão peso pena do UFC para Amanda Nunes, Cyborg segue sendo um dos grandes nomes do MMA feminino, e tem se aventurado nos ringues de boxe com muito sucesso. Ela está invicta com sete vitórias profissionais na nobre arte.

Jéssica Andrade, primeira mulher brasileira no UFC

Jéssica Andrade fez história

Uma funcionária do MMA feminino, Jéssica Andrade foi a primeira mulher brasileira a lutar no UFC. Aos poucos, foi galgando seu lugar entre as melhores e achando sua divisão de peso.

O auge veio em maio de 2019, quando ela usou seu golpe predileto, o ‘’bate-estaca’’, para nocautear Rose Namajunas e conquistar o cinturão peso palha feminino.

Mesmo tendo perdido o título em seguida e alternar vitórias e derrotas, o lugar de Andrade no panteão de grandes atletas do MMA brasileiro está mais do que assegurado.