Brasil supera EUA com maior número de contratados pelo UFC no Contender Series
O país contará com mais 12 atletas brasileiros no UFC para o ano de 2026
Além de estrelas como Alex Poatan e Charles do Bronx, o Brasil contará com mais 12 atletas no UFC para o ano de 2026. Os jovens lutadores passaram pela nona temporada do Dana's White Contender Series e garantiu um contrato com o Ultimate. Com isso, o país se destaca na liderança com maior número de aquisições pela organização no ano.
O que é o Contender Series?
O Dana White's Contender Series é uma competição de artes marciais mistas (MMA) promovida pelo presidente do UFC desde 2017. Atualmente na nona temporada, o torneio foi divido em 10 eventos durante o ano de 2025 e chega como oportunidade para novos talentos que sonham em entrar no Ultimate.
Após disputar a luta, o jovem lutador aguarda o fim da noite de confrontos para saber se será ou não contratado por Dana White. Esse ano ficou marcado pelos talentos do Brasil no ringue, com 12 contratações ao todo.
Confira brasileiros contratados em 2025 para o UFC
- Semana 2: José Delano - Peso pena
- Semana 3: Manoel Manumito - Peso leve
- Semana 3: Márcio Ticotô - Peso pena
- Semana 3: Ryan Gandra - Peso médio
- Semana 5: Carol Foro - Peso palha
- Semana 5: Samuel Sanches - Peso leve
- Semana 5: Lerryan Douglas - Peso pena
- Semana 7: Rafael Bipolar - Peso meio-pesado
- Semana 7: Jeisla Chaves - Peso mosca
- Semana 9: Luis Felipe Dias - Peso médio
- Semana 10: Michael PQD - Peso medio-médio
- Semana 10: Levi Rodrigues - Peso meio-pesado
Brasil se destaca entre países no UFC
Segundo dados divulgados pelo UFC em 2024, os Estados Unidos seguem como o principal país em número de atletas contratados, mas a liderança muda quando se analisa os ranqueados - a Rússia lidera essa estatística. Potência do mundo da luta, o Brasil se mantém em segundo lugar em ambos os levantamentos.
Apesar de o UFC contar com "apenas" 22 lutadores russos, 12 deles estão entre os principais da organização, o que dá 54% no ranking. Os brasileiros estão em maior número, com 113 atletas ativos e 37 lutados ranqueados, mas a proporção cai em relação a Rússia.
Com os novos talentos que chegam no Ultimate, a expectativa é que essa porcentagem aumente para o Brasil. O país voltou a se destacar no ringue durante a temporada do Contender Series, com o maior número de contratados pelo UFC.
- Brasil - 12 atletas contratados;
- Estados Unidos - 10 atletas contratados;
- Canadá, Inglaterra e Rússia - 3 atletas contratados;
- Polônia e México - 2 atletas contratados;
- Argentina, Aruba, Austrália, Colômbia, Equador, Espanha, Lituânia, Marrocos, Peru, Quirguistão e Turquia - 1 atleta contratado.
