Carlos Prates retorna após vitória sobre Geoff Neal, mas luta fora de casa.

Makhachev foi campeão peso leve e agora busca título meio-médio após perder o cinturão.

Islam Makhachev desafia Jack Della Maddalena no UFC 322, em 15 de novembro, em Nova York.

O russo Islam Makhachev buscará fazer história no UFC ao desafiar o atual campeão meio-médio Jack Della Maddalena na luta principal do UFC 322. O evento, que ocorre no dia 15 de novembro em Nova York, também contará com Carlos Prates em ação - o brasileiro enfrenta Leon Edwards em duelo pelo card principal.

continua após a publicidade

Makhachev foi campeão peso leve até o início deste ano, quando resolveu se aventurar nos meio-médios para tentar um segundo cinturão em uma segunda categoria. Para isso, teve que se desfazer do título até 70kg, que então foi capturado por Ilia Topuria ao vencer Charles Oliveira.

Islam, que é amigo e companheiro de treino do lendário Khabib Nurmagomedov, virou campeão dos leves ao vencer justamente Oliveira e depois defendeu seu cinturão quatro vezes.

continua após a publicidade

Agora, ele terá o desafio de lutar contra Jack Della Maddalena, que é mais pesado e vem de decisiva vitória sobre Belal Muhammad, ex-campeão e também companheiro de equipe de Makhachev.

Duelo de campeãs na luta co-principal

Na luta co-principal do UFC 322, a ex-campeã peso palha Weili Zhang terá desafio semelhante ao de Makhachev - subir para uma categoria mais pesada para desafiar a campeã.

continua após a publicidade

No caso da lutadora chinesa, o desafio é o de Valentina Shevchenko, uma das maiores lutadoras de todos os tempos. A quirguiz tem dois reinados diferentes liderando o peso mosca feminino - no primeiro, defendeu o título por sete vezes até perdê-lo para a mexicana Alexa Grasso.

As duas empataram na revanche, mas Shevchenko finalmente superou Grasso na trilogia e já defendeu mais uma vez o título, diante de Manon Fiorot.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlos Prates em ação no UFC de Nova York

Além das duas disputas de título, o UFC 322 também terá o retorno do brasileiro Carlos Prates. Recém-chegado de uma espetacular vitória sobre Geoff Neal, o meio-médio pediu para enfrentar Leon Edwards no UFC Rio.

Porém, ele conseguiu apenas metade dos seus desejos. Apesar de não conseguir lutar em casa, Prates terá a oportunidade de enfrentar o ex-campeão inglês, que, ao contrário do brasileiro, está em má fase e vem de duas derrotas seguidas.