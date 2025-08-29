Prates tem cinco vitórias em seis lutas, com nocaute em todos os adversários, exceto Ian Machado Garry.

Um dos grandes destaques dos últimos anos no UFC, o brasileiro Carlos Prates pediu para enfrentar Leon Edwards no UFC Rio após nocaute explosivo sobre Geoff Neal no UFC 319. Porém, o meio-médio da Fighting Nerds só terá um dos dois desejos atendidos: ele, de fato, terá a oportunidade de medir forças contra o ex-campeão inglês, porém não o fará no Rio de Janeiro.

Prates foi escalado como parte do UFC 322, que ocorrerá em Nova York, no dia 15 de Novembro. Ele enfrentará Edwards em um dos duelos mais aguardados da noite, que ainda terá duas disputas de cinturão no card.

O brasileiro tem sido visto como um dos lutadores mais promissores da categoria dos meio-médios e, mesmo em seu único revés no UFC, teve excelente apresentação e ficou perto de nocautear o irlandês Ian Machado Garry.

Com cinco vitórias em seis lutas pelo UFC, Prates nocauteou todos os seus adversários até agora (à exceção de Machado Garry) e terá um grande desafio pela frente.

Adversário de Prates está em má fase no UFC

Leon Edwards ficou conhecido por chocar o mundo ao tirar um grande nocaute da cartola na luta pelo cinturão contra Kamaru Usman. O chute alto, desferido no quinto round quando a luta parecia perdida, lhe rendeu o título meio-médio, com Edwards se tornando apenas o segundo campeão inglês da história do UFC.

Leon, que chegou a ficar invicto por 13 lutas (com 12 vitórias e um No Contest), conseguiu defender o cinturão duas vezes. A primeira defesa ceio na revanche contra Usman e, depois, ao dominar Colby Covington.

‘’Rocky’’, porém, não vive boa fase. Após perder o título para o palestino Belal Muhammad, Edwards foi dominado dentro de casa e perdeu a segunda seguida para Sean Brady, no UFC Londres do início deste ano. Diante de Prates, Edwards terá a oportunidade de mostrar que segue sendo um dos atletas mais relevantes até 77kg.