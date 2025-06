UFC 317: em clima amistoso, veja encarada de Charles do Bronx e Topuria

Charles "do Bronx" Oliveira encara Ilia Topuria, pelo cinturão vago do peso leve do UFC, no sábado (28), no UFC 317, na Semana Internacional da Luta. Nesta quinta-feira (26), a organização começou a preparação para o aguardado evento, com a coletiva de imprensa e a primeira encarada entre os lutadores.

Clima amistoso entre Charles e Topuria

Diferente do comportamento apresentado nas redes sociais, Topuria respeitou Charles e não provocou o brasileiro. Sempre fora de polêmicas, Do Bronx devolveu os elogios ao espanhol-georgiano. Na encarada, ambos se cumprimentaram e conversaram, em clima amistoso

— Se você derrota lendas, você, eventualmente, se torna uma lenda. Ele é uma lenda do esporte, significa muito para mim para a minha carreira, então todo o respeito do mundo por Charles, mas vou fazer meu trabalho — afirmou Topuria na coletiva de imprensa.

— Eu respeito muito o Ilia, a trajetória e a jornada que ele teve. Vamos fazer uma grande luta para o público no sábado à noite e estamos prontos para isso — elogiou Charles.

Veja a primeira encarada entre Charles do Bronx e Ilia Topuria

Topuria x Charles do Bronx - UFC 317

Ilia Topuria chega ao UFC 317 com um cartel impecável, buscando conquistar seu segundo título. O georgiano se tornou campeão dos penas ao nocautear Alexander Volkanovski em fevereiro de 2024 e defendeu o título com autoridade contra Max Holloway em outubro. Após essa conquista, ele optou por subir de categoria, aspirando se juntar ao seleto grupo de duplos campeões do UFC.

Charles Oliveira, por sua vez, traz uma rica experiência de 15 anos no UFC, tendo iniciado sua jornada em 2010 com uma vitória por finalização sobre Darren Elkins. Ex-campeão dos leves, o brasileiro conquistou o cinturão ao nocautear Michael Chandler no UFC 262 e o defendeu com sucesso contra Dustin Poirier. Apesar de ter perdido o título por não atingir o peso antes de enfrentar Justin Gaethje no UFC 274, ele venceu a luta por finalização no primeiro round. O lutador de São Paulo ainda mantém recordes impressionantes em vitórias por via rápida (20), finalizações (16) e bônus pós-luta (20) no UFC.

Poster do UFC 317, que terá Topuria x Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

FICHA TÉCNICA

UFC 317 — Las Vegas, EUA

📆 Data: 28 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h30 (de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet