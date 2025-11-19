Após nocaute, Carlos Prates sobe ao top-5 do ranking do UFC
O lutador meio-médio e Gregory Robocop subiram no ranking após UFC 322
A disputa pelo cinturão pode estar mais perto do que os fãs esperam para Carlos Prates. Apesar do pedido de Islam Makhachev para enfrentar Kamaru Usman, o brasileiro superou o ex-campeão nigeriano no ranking dos médios e, agora, ocupa a quinta colocação. A subida ao top-5 foi concluída com o nocaute sobre o britânico Leon Edwards no UFC 322.
Antes da luta deste sábado (15), Prates despontava na nona posição da divisão dos meio-médios, enquanto Usman estava em quinto. Com apenas uma luta nos últimos dois anos, o nigeriano caiu três colocações no ranking, perdendo espaço para Carlos e Michael Morales. Ambos venceram seus duelos no UFC 322 por nocaute.
O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de "The Nightmare" pode estar, assim, mais próximo do que nunca. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.
Veja o top-10 completo do peso meio-médio do UFC
|Posição
|Lutador
|País
Campeão
Islam Makhachev
Rússia
1º
Jack Della Maddalena
Australiana
2º
Belal Muhammad
Estados Unidos
3º
Michael Morales
Equador
4º
Shavkat Rakhmonov
Uzbequistão
5º
Carlos Prates
Brasil
6º
Ian Machado Garry
Irlanda
7º
Sean Brady
Estados Unidos
8º
Kamaru Usman
Nigéria
9º
Leon Edwards
Inglaterra
10º
Joaquin Buckley
Estados Unidos
Vale destacar que a vitória sobre Edwards foi a sexta de Prates em sete lutas no UFC, sendo que todas foram por nocaute. Além de todas terem sido eleitas ao prêmio de "Performance da Noite". Agora, o brasileiro registra uma sequência positiva, de dois triunfos, interrompido apenas pela derrota por decisão unânime contra Ian Garry em abril de 2025.
Robocop sobe para o ranking dos médios
O UFC 322 também trouxe boas notícias para Gregory Robocop que superou o russo Roman Koplov por decisão unânime. Pelo sólido resultado, e a segunda vitória consecutiva, o brasileiro viu seu nome alcançar de vez o ranking do peso-médio.
Robocop chegou ao 15º lugar da categoria, que conta com Khamzat Chimaev como campeão. Na entrevista pós-luta, os ex-campeões Israel Adesanya e Robert Whittaker foram escolhidos como alvo para a escala do lutador até a parte de cima do ranking.
