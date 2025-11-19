Após nocaute, Carlos Prates sobe ao top-5 do ranking do UFC

A disputa pelo cinturão pode estar mais perto do que os fãs esperam para Carlos Prates. Apesar do pedido de Islam Makhachev para enfrentar Kamaru Usman, o brasileiro superou o ex-campeão nigeriano no ranking dos médios e, agora, ocupa a quinta colocação. A subida ao top-5 foi concluída com o nocaute sobre o britânico Leon Edwards no UFC 322.

Antes da luta deste sábado (15), Prates despontava na nona posição da divisão dos meio-médios, enquanto Usman estava em quinto. Com apenas uma luta nos últimos dois anos, o nigeriano caiu três colocações no ranking, perdendo espaço para Carlos e Michael Morales. Ambos venceram seus duelos no UFC 322 por nocaute.

O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de "The Nightmare" pode estar, assim, mais próximo do que nunca. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.

Veja o top-10 completo do peso meio-médio do UFC

Posição Lutador País Campeão Islam Makhachev Rússia 1º Jack Della Maddalena Australiana 2º Belal Muhammad Estados Unidos 3º Michael Morales Equador 4º Shavkat Rakhmonov Uzbequistão 5º Carlos Prates Brasil 6º Ian Machado Garry Irlanda 7º Sean Brady Estados Unidos 8º Kamaru Usman Nigéria 9º Leon Edwards Inglaterra 10º Joaquin Buckley Estados Unidos

Vale destacar que a vitória sobre Edwards foi a sexta de Prates em sete lutas no UFC, sendo que todas foram por nocaute. Além de todas terem sido eleitas ao prêmio de "Performance da Noite". Agora, o brasileiro registra uma sequência positiva, de dois triunfos, interrompido apenas pela derrota por decisão unânime contra Ian Garry em abril de 2025.

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

Robocop sobe para o ranking dos médios

O UFC 322 também trouxe boas notícias para Gregory Robocop que superou o russo Roman Koplov por decisão unânime. Pelo sólido resultado, e a segunda vitória consecutiva, o brasileiro viu seu nome alcançar de vez o ranking do peso-médio.

Robocop chegou ao 15º lugar da categoria, que conta com Khamzat Chimaev como campeão. Na entrevista pós-luta, os ex-campeões Israel Adesanya e Robert Whittaker foram escolhidos como alvo para a escala do lutador até a parte de cima do ranking.