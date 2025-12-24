Tricampeão mundial de judô volta a dar aulas após tetraplegia

O lendário judoca japonês Yasuhiro Yamashita, de 68 anos, anunciou nesta semana em Tóquio seu retorno como professor à Universidade de Tokai. O tetracampeão mundial e medalhista de ouro olímpico em 1984, considerado um dos maiores nomes da história do esporte, retoma as atividades docentes exatos dois anos após o grave acidente em 2023 que o deixou tetraplégico, sem movimentos nos membros superiores e inferiores.

Apesar das severas limitações físicas, Yamashita mantém a esperança de recuperar a mobilidade. A Universidade de Tokai, parte crucial de sua trajetória antes do incidente, o acolhe novamente. Detalhes sobre a adaptação de suas atividades de ensino à nova condição e sobre possíveis tratamentos de recuperação não foram divulgados.

Carreira antes do acidente

Yamashita construiu uma carreira extraordinária no judô. Além do tricampeonato mundial e do ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, onde venceu a final mesmo com uma lesão na panturrilha direita, ele se aposentou em 1985 com um impressionante recorde de 203 lutas consecutivas sem derrotas, registrando apenas sete empates. Essa performance excepcional lhe rendeu o Prêmio Nacional de Honra Japonês.

Após se afastar das competições, dedicou-se à gestão esportiva, trabalhando nas federações Internacional e Japonesa de Judô. Em 2007, esteve no Brasil como técnico da seleção japonesa no Campeonato Mundial do Rio de Janeiro. A expectativa é que ele inicie um novo capítulo em sua jornada nos próximos dias, retornando à universidade.

