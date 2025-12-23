Harrison foi medalhista de ouro em judô e foi colega de treino de Nunes antes da luta.

A ex-campeã Amanda Nunes volta aos octógonos no dia 24 de janeiro, quando enfrenta Kayla Harrison no UFC 324. E o Ultimate começou a promoção do evento, que terá um duelo pelo cinturão interino peso leve como luta principal. Nesta semana, o UFC divulgou o pôster oficial do UFC 324, com destaque para as duas principais lutas.

Amanda enfrentará a atual campeã peso galo Kayla Harrison no segundo duelo mais importante da noite. Medalha de ouro no judô em duas Olimpíadas (Londres-2012 e Rio-2016), a norte-americana é um dos maiores desafios da ''Leoa''.

As duas treinavam juntas por ano na equipe American Top Team, enquanto Amanda reinava no UFC e Harrison era a rainha da PFL. Porém, quando ficou claro que uma luta entre as duas era inevitável, a brasileira decidiu mudar de equipe. Mesmo assim, Nunes chegou a se aposentar em junho de 2023.

Desde então, Amanda se dedicou à família, mas admitiu que sentia falta de lutar. Durante sua indicação ao Hall da Fama do UFC, a ''Leoa'' anunciou que iria voltar ao octógono e chegou, posteriormente, a encarar Kayla, após a vitória da norte-americana sobre Julianna Peña.

Agora, as duas finalmente entram em ação e são os destaques do pôster principal do UFC 324, o primeiro evento da parceria entre o Ultimate e a Paramount+, que extingue o modelo pay-per-view.

UFC 324 terá duas lutas de cinturão

Na luta mais importante da noite, Paddy Pimblett busca se juntar a Michael Bisping, Leon Edwards e Tom Aspinall como únicos ingleses campeões do UFC. ''The Baddy'' terá pela frente Justin Gaethje em duelo válido pelo cinturão interino do peso leve.

Campeão linear da categoria, Ilia Topuria anunciou que ficará afastado indefinidamente de competições para lidar com problemas pessoais. O hispano-georgiano está no meio de um processo de divórcio com sua ex-companheira Georgina Uzcategui, que o acusa de violência doméstica. Topuria garante sua inocência e vai lutar para limpar seu nome na justiça espanhola.