Algoz de brasileiro no UFC rebate 'desculpas': 'Lesões fazem parte'

Após o brasileiro Vinicius LokDog culpar uma lesão no braço por sua performance abaixo do esperado no UFC Vegas do último sábado (7), seu algoz, o norte-americano Mario Bautista reagiu de forma negativa. Claramente incomodado, o peso galo revelou que já lutou com lesões graves e que elas ''fazem parte do jogo''.

Em coletiva após sua vitória no UFC Vegas, Bautista revelou que sofreu com um problema grave na costela durante a preparação para sua luta com Patchy Mix, que chegou ao Ultimate com o status de campeão do Bellator. Mesmo lesionado, Mario surpreendeu ao dominar Mix e vencê-lo e disse que não liga para as ''desculpas'' de LokDog após o revés.

— Isso (lesão) é uma pena. Na preparação para a minha luta com o Patchy Mix, eu estourei uma costela, como vocês podem ver aqui (levanta e mostra a costela trincada). E, ainda assim, dei uma surra nele. Eu não ligo para as suas desculpas. Isso faz parte do esporte (…) Eu não esperava que ele fosse iniciar a interação no jogo de wrestling, creio que foi uma estratégia ruim da parte dele. Eu sabia que ele não iria durar aqueles rounds. Sabia que eventualmente ele iria se cansar.

Novos desafios no UFC

Após vencer o número 11 do ranking do peso galo, Mario Bautista se recuperou do revés para Umar Nurmagomedov, mas acabou não avançando no ranking. O norte-americano permanece como nono colocado, mas quer chegar no top-5 e desafiou Cody Sandhagen, atual quarto colocado e ex-desafiante ao cinturão. Os dois se enfrentaram em janeiro de 2019, com Sandhagen finalizando por chave de braço ainda no primeiro assalto.

Antes do revés para Nurmagomedov, Bautista tinha uma série de oito vitórias seguidas, incluindo um triunfo sobre o lendário José Aldo. Outras vítimas de ''Battle Born'', apelido de Mario, incluem Ricky Simón, Guido Canetti e Benito López.