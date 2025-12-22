Ele perdeu o controle do carro, que ficou com perda total e estava sem seguro.

Medalhista olímpico de prata no boxe, o brasileiro Esquiva Falcão fez jus ao seu primeiro nome e se esquivou da morte após sofrer um sério acidente durante viagem no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (22), o boxeador perdeu o controle de seu carro na Rodovia do Sol, que liga a capital Vitória ao sul do estado, e o veículo capotou.

Felizmente, Falcão teve apenas leves arranhões nas pernas e sofreu o acidente enquanto estava a caminho de sua academia. O carro, um Mercedes-Benz C180 sofreu perda total (PT), mas o boxeador fez questão de tranquilizar fãs e familiares quanto a seu estado de saúde.

— Já estou em casa com a família, Só lembro que pensei 'eu vou morrer'. Isso só mostra como é a vida, você pode perder ela num piscar de olhos. Ontem eu estava na praia, curtindo e hoje capotei o carro. Eu não acreditei, não estou acreditando até agora. Estou bem de saúde, sofri um arranhão na perna — declarou o pugilista, que descreveu como foi o acidente.

— Eu perdi o controle do carro aqui, aí ele veio batendo, parou aqui (…) O carro ficou acabado, deu PT , dá uma olhada aí. O airbag acionou, infelizmente perdi o carro. Não tinha seguro, três meses sem seguro, nós íamos colocar só que demoramos e aconteceu isso aí — lamentou.

Esquiva está em boa fase nos ringues de boxe

Esquiva comemora com equipe e família último título no boxe (Foto: Reprodução Instagram Esquiva Falcão)

Recentemente, Esquiva se recuperou de suas duas únicas derrotas no boxe profissional, ocorridas uma atrás da outra. Após os reveses para Vincenzo Gualtieri (pelo título peso médio da IBF) e para Hebert Conceição (pelo cinturão brasileiro dos super médios), Falcão venceu Marcos Vinicius em agosto deste ano e depois conquistou o título meio-pesado brasileiro diante de Carmelito de Jesus.

O brasileiro, irmão mais novo de Yamaguchi Falcão, se notabilizou pela histórica campanha nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando se tornou o primeiro pugilista do Brasil a chegar a uma final olímpica. Apesar da derrota para o japonês Ryota Murata, Esquiva conquistou a medalha de prata e, depois, seguiu carreira profissional, com atual cartel de 32 vitórias e duas derrotas.