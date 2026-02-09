Após admitir que sofre com artrite e que pode não lutar mais, o ex-campeão duplo do UFC Jon Jones reiterou sua posição sobre a aposentadoria, colocando em risco um eventual duelo histórico contra Alex Poatan no UFC Casa Branca.

Nos últimos meses, ambos têm feito campanha para se enfrentarem no evento que marcará os 250 anos da Independência dos Estados Unidos e é tido como o maior show da história do UFC. Após revelar, sem querer, o problema de artrite com que vem lidando nos últimos anos, Jon Jones admitiu que pode acabar não enfrentando Poatan.

Além da lesão crônica no quadril, Jon Jones admite que a questão das concussões o preocupa e revelou que pretende se aposentar antes de começar a perder duelos por conta do declínio físico.

—Acho que a minha melhor versão está a caminho. E essa é uma pessoa sem lutas. Estou empolgado para me tornar esse cara, para forjar esse cara. Acho que posso ter encerrado (minha carreira). Sou jovem e saudável o suficiente para competir com alguns dos melhores lutadores do mundo, mas sempre estive acostumado a competir com os melhores do mundo. É um padrão muito alto a ser mantido. Então, talvez seja apenas uma questão de fazer tudo certo e parar no momento certo. Não quero ser um desses lutadores que ganha algumas lutas e perde outras, e não consegue se lembrar do próprio nome — declarou o ex-campeão duplo ao canal Helen Yee Sports.

Jon Jones pode não lutar mais no UFC (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Ex-campeão do UFC quer ''brincar com o filho''

Recentemente, o norte-americano revelou, de forma acidental, seu diagnóstico de artrite no quadril. Durante uma conversa com outro lutador, Jon Jones falou sobre o problema, sem saber que estava sendo gravado. Ele falou sobre a necessidade de colocar uma prótese no quadril.

continua após a publicidade

— Eu tenho artrite severa, muita gente não sabe disso. O lado esquerdo do meu quadril é todo infestado com a artrite. Eu até já me qualifico para fazer uma cirurgião de artroplastia total do quadril (colocação de uma prótese no quadril). No meu útimo camp de treinamento, cara, eu ia para a cama com muita dor. Eu tenho um filho de três anos e quero usar o que resta do meu quadril para brincar com ele — comentou Jon Jones em vídeo divulgado pelo perfil do Twitter Championship Rounds.

Após a divulgação do vídeo, Jon Jones se irritou e disse que essa era uma conversa privada, mas confirmou o diagnóstico.