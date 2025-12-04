Usman pode ser desafiante ao título de Makhachev no UFC

Kamaru Usman pode ser o próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios (77 kg) do UFC, atualmente em posse de Islam Makhachev. A possibilidade ganhou força após Ali Abdelaziz, empresário de ambos os lutadores, declarar publicamente que fará campanha pelo nigeriano. A afirmação foi dada durante entrevista ao portal MMA Junkie.

Abdelaziz, que gerencia as carreiras de campeão e potencial desafiante, defendeu a candidatura de Usman, ex-detentor do título, e criticou outros nomes da divisão. Sua estratégia se baseia no histórico e na reputação do atleta dentro da organização.

— Usman é um dos maiores nomes da divisão. Quando você é o Islam Makhachev, você quer ter legado no seu nome — declarou o empresário.

A manifestação acontece em um momento crucial, pois Makhachev ainda aguarda a definição oficial de seu próximo adversário. A postura de Abdelaziz pode influenciar diretamente as negociações para a disputa do título, já que ele representa as duas partes envolvidas.

Possíveis desafiantes

A categoria dos meio-médios do UFC está recheada de talentos. Além de Usman, ex-campeão de 2019, e Ian Garry, o brasileiro Carlos Prates, Michael Morales e Shavkat Rakhmonov também figuram entre os potenciais desafiantes.

A situação é peculiar devido ao duplo agenciamento de Abdelaziz. Sua movimentação em prol de Usman coloca sua estratégia em foco no cenário competitivo, podendo impactar as decisões internas do UFC.

Até o momento, o UFC não divulgou informações oficiais sobre o oponente de Makhachev e nem a data do próximo combate pela defesa do título na categoria. Contudo, a intensa articulação do empresário tende a aquecer as negociações nos próximos dias, pavimentando o caminho de Usman rumo à disputa.

Noite difícil para Makhachev no UFC Catar

Uma semana depois de se tornar duplo-campeão no UFC, Islam Makhachev e o clã do Daguestão sofreram com duas duras derrotas no Fight Night do Qatar. A primeira aconteceu ainda no card preliminar na luta entre o dinamarquês Nicolas Dalby e o russo Saygid Izagakhmaev, que foi superado por decisão dividida.

Na abertuda do card principal, mais um duelo contou com Makhachev como corner. Dessa vez, o russo Tagir Ulanbekov acabou finalizado por Kyoji Horiguchi no terceiro round. A luta, inclusive, foi marcada pelo retorno do japonês ao UFC após nove anos.