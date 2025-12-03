Alexandre Pantoja deve subir de categoria para enfrentar Merab no UFC?
Brasileiro defende título dos moscas no UFC 323, neste sábado (6), em Las Vegas
Campeão dos moscas no UFC, Alexandre Pantoja defenderá seu título contra Joshua Van na luta co-principal do UFC 323 neste sábado (6), em Las Vegas, Estados Unidos. O brasileiro, então, optou por concentrar toda sua atenção no desafio imediato, evitando projeções sobre um possível confronto futuro com Merab Dvalishvili, atual campeão do peso galo.
Em entrevista ao "Super Lutas", o peso-mosca demonstrou disciplina mental ao recusar-se a elaborar sobre a potencial superluta entre campeões. Para que esse confronto se torne realidade, tanto Pantoja quanto Merab precisam vencer seus respectivos adversários no mesmo evento deste fim de semana.
— A minha ideia é vencer no dia 6 de dezembro. Se existe o dia 7, ainda não sei, porque toda a minha vida, a minha motivação, está apontada para o dia 6. Não consigo raciocinar o que vem depois, Toda a minha força e energia está focada para essa luta. Acho que é assim que tem que ser. Não faço ideia do que vai acontecer no dia seguinte. A partir desse dia, a gente pode marcar uma nova entrevista e posso falar com você o que passa pela minha cabeça. Realmente, agora, é o Van — declarou o campeão.
Do outro lado, o Merab Dvalishvili, detentor do cinturão dos penas, enfrentará Petr Yan na luta principal do UFC 323. O campeão georgiano já manifestou interesse em enfrentar Pantoja, após dominar sua divisão com consistência.
Desafio antigo no UFC
Em junho deste ano, durante entrevista ao "The Ariel Helwani Show", Pantoja chegou a estabelecer estabeleceu requisitos específicos para um possível confronto contra Merab Dvalishvili. O brasileiro sugeriu que o duelo aconteça em um peso-casado de 59 kg, sem que os títulos sejam colocados em jogo.
O campeão dos moscas explicou sua visão sobre o confronto entre campeões, que já havia sido mencionado anteriormente pelo próprio Dvalishvili. A proposta de Pantoja representa uma alternativa para viabilizar o duelo sem comprometer os cinturões de ambos os atletas.
— O dinheiro fala… Se o UFC quiser fazer algo maluco, faça pelo (título) BMF e até 59 kg. Por que não? O UFC pode fazer o que ele quiser. Eu não preciso vagar meu cinturão, Merab não precisa fazer nada, e fica mais justo. Mas eu sou o campeão até 57 kg, preciso defender minha divisão, amo ver minha divisão crescer — declarou o brasileiro.
Com Alexandre Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323
Confira os detalhes do UFC 323 deste sábado (6)
FICHA TÉCNICA
UFC 323
📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar - 20 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos
