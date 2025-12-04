Taylor se diz pronta para lutar contra Ronda Rousey

A possibilidade de um confronto épico no ringue de boxe ganhou força. A multicampeã irlandesa Katie Taylor, de 39 anos, confirmou seu interesse em enfrentar a ex-lutadora de MMA e ícone esportiva Ronda Rousey. A manifestação de Taylor, dada ao site Boxing Scene, surge após rumores de negociações circularem desde o início da semana.

— Ronda é uma figura icônica no esporte feminino. Ela tem uma mentalidade incrível. Você não chega até a posição que ela está sem uma mente fantástica. É uma luta muito interessante. Vendo todas as manchetes nesta manhã, pensei: 'Ok, eu topo e estou pronta para essa luta — declarou a irlandesa.

No entanto, a viabilidade do confronto gera ceticismo. A brasileira Cris Cyborg, com experiência tanto no MMA quanto no boxe, avaliou que Rousey não teria o nível técnico necessário para enfrentar uma pugilista do calibre de Taylor.

Trajetória das lutadoras

O respeito pela americana é um fator importante em seu interesse. Rousey é uma pioneira no MMA feminino dentro do UFC e ainda ostenta uma medalha de bronze no judô conquistada nos Jogos Olímpicos de Pequim.

A carreira de Taylor é impressionante, com um cartel de 25 vitórias (seis por nocaute) e apenas uma derrota. Ela é detentora de todos os quatro cinturões principais da categoria super-leve e três na divisão dos leves, além de ter sido medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. A boxeadora vem de duas vitórias consecutivas contra Amanda Serrano.

Até o momento, não há qualquer confirmação oficial sobre a realização do combate, nem detalhes sobre data, local ou termos contratuais de um possível acordo entre as atletas.