As comemorações de aniversário ficaram em segundo plano para Karine Silva este ano. Em meio a preparação para o UFC 323, que acontece no sábado (6), a brasileira esqueceu que o dia 2 de dezembro era sua data de nascimento. A peso-mosca manteve o foco em sua próxima adversária: a norte-americana Maycee Barber.

A festa não poderá ser feita pelas diversas responsabilidades que os lutadores enfrentam na "Fight Week", a famosa "semana da luta" no UFC. Com isso, a expectativa é que a vitória fique como presente de aniversário e que a comemoração seja adiada para domingo, como destacou ao "Ag. Fight".

— Ainda não estou comemorando, na verdade, a comemoração vai ficar para sábado, após a vitória. Eu esqueci que era meu aniversário (risos). Esqueci real. Estou tão focada na luta que, minha esposa, antes de dormir, porque no Brasil dá meia-noite antes daqui, aí ela mandou: 'Feliz Aniversário'. Aí falei: 'Feliz Aniversário de quem?'. Aí lembrei que era o meu. Esqueci. Meu presente (de aniversário) é a vitória — disse Karine.

A brasileira conta com apenas uma derrota em seis lutas do UFC. Apesar da revés contra Viviane Araújo, em novembro de 2024, "Killer" se destacou na vitória por decisão unânime no início deste ano. Agora, tem a oportunidade de crescer no ranking do peso-mosca (até 57 Kg) contra a número 5 da categoria.

Durante a entrevista, inclusive, Karine exaltou a moral que está com o UFC ao ter seu pedido atendido. Na última luta, ela pediu para enfrentar Barber, o que acontecerá menos de quatro meses depois.

— ou ser sincera que fiquei um pouco surpresa, porque eu pedi e eles me deram. Parece que estamos (com moral). Isso é muito bom, fiquei contente. Como todas as meninas do ranking, ninguém está ali de bobeira. Eu e todo meu time fizemos uma estratégia pegando todos os meus pontos positivos para impor o ritmo da luta. E experiência por experiência e malandragem, acho que tenho um pouco mais. Agora é esperar sábado. Vou sair com a vitória — analisou a brasileira.

Com Alexandre Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323

FICHA TÉCNICA

UFC 323

📆 Data: 6 de dezembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov

Card Preliminar - 20 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres

Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam

Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira

Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan

Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli

Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos