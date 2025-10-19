menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC Vancouver: De Ridder desiste e Brendan Allen vence luta principal

Lutador norte-americano encerrou sequência de vitórias do rival

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
01:42
Brendan Allen surpreendeu na luta principal do UFC Vancouver
imagem cameraBrendan Allen surpreendeu na luta principal do UFC Vancouver (Foto: Instagram/ UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A principal luta do UFC Vancouver, na noite do último sábado (18), teve um resultado surpreendente, já que o norte-americano Brendan Allen, escalado de última hora para o card principal do evento, superou Reinier de Ridder por nocaute técnico, após desistência do holandês entre o quarto e o quinto round. Considerado favorito para o combate, De Ridder estava invicto, com uma sequência de quatro vitórias no UFC.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver

O anúncio de Brendan Allen no card principal do evento aconteceu em meados de setembro, como substituto de Anthony Hernandez, que sofreu uma lesão. No combate principal da noite, ele conseguiu se defender dos avanços de De Ridder, que tentava levar a luta para o solo. O lutador americano conseguia se manter por cima e desgastar o adversário, que buscava alternativas.

No quarto round, Brendan Allen assumiu o controle da luta e conseguiu surpreender De Ridder, derrubando o holandês logo de início, aplicando golpes. Assim, após o assalto e conversa com seu corner, De Ridder desistiu da luta e foi decretada vitória por nocaute técnico para o norte-americano.

continua após a publicidade
Brendan Allen encerrou invencibilidade de De Ridder
Brendan Allen encerrou invencibilidade de De Ridder (Foto: Instagram/ UFC)

Veja os resultados do UFC Vancouver

Card principal

Brendan Allen venceu Reinier de Ridder por nocaute técnico

Mike Mallott venceu Kevin Holland por decisão unânime dos juízes

Aiemann Zahabi venceu Marlon Vera por decisão dividida dos juízes

Manon Fiorot venceu Jasmine Jasudavicius por nocaute técnico

Charles Jourdain venceu Davey Grant por finalização

Kyle Nelson venceu Matt Frevola por decisão unânime dos juízes

Card preliminar

Drew Dober venceu Kyle Prepolec por nocaute técnico

Aoriqileng venceu Cody Gibson por nocaute

Bruno Bulldog venceu Hyun Sung Park por finalização

Djorden Santos venceu Danny Barlow por decisão unânime dos juízes

Stephanie Luciano venceu Ravena Oliveira por finalização

Yousri Belgaroui venceu Azamat Bekoev por nocaute técnico

Melissa Croden venceu Tainara Lisboa por nocaute técnico

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias