UFC Vancouver: De Ridder desiste e Brendan Allen vence luta principal
Lutador norte-americano encerrou sequência de vitórias do rival
A principal luta do UFC Vancouver, na noite do último sábado (18), teve um resultado surpreendente, já que o norte-americano Brendan Allen, escalado de última hora para o card principal do evento, superou Reinier de Ridder por nocaute técnico, após desistência do holandês entre o quarto e o quinto round. Considerado favorito para o combate, De Ridder estava invicto, com uma sequência de quatro vitórias no UFC.
➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver
O anúncio de Brendan Allen no card principal do evento aconteceu em meados de setembro, como substituto de Anthony Hernandez, que sofreu uma lesão. No combate principal da noite, ele conseguiu se defender dos avanços de De Ridder, que tentava levar a luta para o solo. O lutador americano conseguia se manter por cima e desgastar o adversário, que buscava alternativas.
No quarto round, Brendan Allen assumiu o controle da luta e conseguiu surpreender De Ridder, derrubando o holandês logo de início, aplicando golpes. Assim, após o assalto e conversa com seu corner, De Ridder desistiu da luta e foi decretada vitória por nocaute técnico para o norte-americano.
Veja os resultados do UFC Vancouver
Card principal
Brendan Allen venceu Reinier de Ridder por nocaute técnico
Mike Mallott venceu Kevin Holland por decisão unânime dos juízes
Aiemann Zahabi venceu Marlon Vera por decisão dividida dos juízes
Manon Fiorot venceu Jasmine Jasudavicius por nocaute técnico
Charles Jourdain venceu Davey Grant por finalização
Kyle Nelson venceu Matt Frevola por decisão unânime dos juízes
Card preliminar
Drew Dober venceu Kyle Prepolec por nocaute técnico
Aoriqileng venceu Cody Gibson por nocaute
Bruno Bulldog venceu Hyun Sung Park por finalização
Djorden Santos venceu Danny Barlow por decisão unânime dos juízes
Stephanie Luciano venceu Ravena Oliveira por finalização
Yousri Belgaroui venceu Azamat Bekoev por nocaute técnico
Melissa Croden venceu Tainara Lisboa por nocaute técnico
