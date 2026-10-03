O Ultimate retorna com o UFC 332, nono evento numerado de 2026, neste sábado (3). Na luta principal, a disputa de cinturão dos moscas, com Natália Silva e Wang Cong. O card preliminar está agendado para as 17h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

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Silva x Wang

Natália Silva chega à primeira luta principal no UFC embalada por oito apresentações sem derrota na organização. Aos 29 anos, a mineira soma vitórias sobre ex-campeãs como Rose Namajunas, Alexa Grasso e Jéssica Andrade e tem um cartel profissional de 20 triunfos, cinco derrotas e um empate. Com destaque para o jogo de trocação baseado no taekwondo, a brasileira pode fazer história no UFC 332: uma vitória sobre Wang Cong garante a ela a chance de se tornar a primeira brasileira campeã da categoria no Ultimate.

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Do outro lado, Wang Cong chega ao confronto em busca da quinta vitória consecutiva e vem de triunfo sobre Tracy Cortez, em julho. A chinesa também possui experiência no kickboxing profissional, modalidade na qual já derrotou Valentina Shevchenko. Aos 34 anos, Wang tenta manter a sequência positiva e conquistar o cinturão.

Vale destacar que a oportunidade de ouro chega à chinesa após saída de Valentina Shevchenko do topo da divisão. Antes mesmo da grave lesão, que deve tirar a ex-campeã dos octógonos por mais de um ano, a disputa pelo cinturão já era da brasileira. O confronto estava agendado exatamente para este evento.

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Encarada de Natália Silva e Wang Cong antes do UFC 332 (Foto: Reprodução/X/UFC)

➡️ Brasil busca cinturão inédito com Natália Silva no UFC 332

Além das protagonistas, 27 atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 14 combates do UFC 331. Apenas o Esteban Ribovics ainda não confirmou o peso. Todos os quatro brasileiros subiram à balança na primeira hora de pesagem e bateram os pesos exigidos sem problemas.

FICHA TÉCNICA

UFC 332

📆 Data: 3 de outubro de 2026

⏰ Horário: A partir das 17h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Delta Center, em Salt Lake City (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 21h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Natália Silva (56,7 kg) x Wang Cong (56,4 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo (61,2 kg) x Payton Talbott (61,4 kg)

Peso-leve (até 70,3 kg): King Green (70,5 kg) x Esteban Ribovics (70,9 kg)*

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Roberto Soldic (77,1 kg) x Khaos Williams (77,1 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Ateba Gautier (83,4 kg) x Roman Kopylov (83,9 kg)

Card Preliminar - 17h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Imanol Rodriguez (57,1 kg) x Alden Coria (57,1 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Damian Pinas (83,9 kg) x Andrey Pulyaev (84,1 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Marcus McGhee (65,5 kg) x Anthony Romero (65,7 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Anthony Wint (107 kg) x Lucas Armand (119,2 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Johnny Walker (109,7 kg) x Mick Parkin (120,4 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jacobe Smith (77,5 kg) x Bruce Whitehead (77,1 kg)

Peso-leve (até 70,3 kg): Rafael dos Anjos (70,5 kg) x Alexander Hernandez (70,3 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Marvin Vettori (84,1 kg) x Ismail Naurdiev (83,6 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Court McGee (77,1 kg) x Eric Nolan (77,1 kg)

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*Esteban Ribovics pesou acima do limite permitido para o peso-leve e será multado em 20% de sua bolsa.