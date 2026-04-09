Sem lutar, Alex Poatan perderá cinturão ao fim do UFC 327; entenda
Brasileiro recuperou o título na revanche contra Ankalaev em outubro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Alex Poatan deixará ser campeão após a luta principal do UFC 327 neste sábado (11). Com a saída do brasileiro dos meio-pesados (até 92,9 Kg), o theco Jiri Prochazka e o neozelandês Carlos Ulberg se enfrentam pela disputa do cinturão vago. Agora, o foco é alcançar um feito inédito na organização: três cinturões em três categorias diferentes.
Depois de reconquistar o título na revanche contra Magomed Ankalaev, Poatan divulgou que seus planos futuros incluíam uma nova mudança de peso no UFC. O brasileiro estreou na organização no médio em 2021 e sobe de categoria desde então. A busca por experiências entre os pesados, no entanto, custou o cinturão dos meio-pesados.
Com isso, independente de quem for o vencedor, o combate entre Prochazka e Ulberg iniciará um novo reinado na divisão. De um lado, o theco projeta voltar ao topo do UFC, assim como aconteceu em 2022, quando superou Glover Teixeira – treinador de Alex. Na época, precisou vagar o título após sofreu uma grave lesão.
Mais duas oportunidades de ser campeão surgiram para Prochazka, em 2023 e 2024, contra o próprio Poatan. O brasileiro levou a melhor em ambas as lutas com belos nocautes ainda no segundo round. Inclusive, essas foram as únicas derrotas do tcheco no Ultimte.
Carlos Ulberg, por sua vez, terá sua primeira chance de conquistar o cinturão neste sábado (11). A sequência impressionante de nove triunfos consecutivos colocou o neozelandês na terceira colocação do ranking dos meio-pesados. O lutador tem apenas uma derrota em seu cartel no MMA – sofrida em sua estreia no UFC.
Futuro de Poatan está definido
Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, no dia 8 de março deste ano, o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono.
Em meio a grande campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca – o que não aconteceu. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.
Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para enfrentar o Gane no peso-pesado. Com o afastamento do atual campeão, Tom Aspinall, a luta co-principal do UFC Casa Branca terá em disputa o título interino da categoria mais pesada da organização.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias